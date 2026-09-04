Hermana del criminal Bendito Menor envió mensaje al presidente De La Espriella: “Pedimos solo eso”

Desde Riohacha, en La Guajira, el presidente Abelardo De La Espriella le anunció al país que en horas de la madrugada de este viernes, 4 de septiembre, fue dado de baja el criminal Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, cabecilla del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada en La Guajira.

Exclusivo: estas son las imágenes de los cuerpos abatidos de alias Bendito Menor y La Bebecita

Junto a alias Bendito Menor, fue dada de baja su pareja, una mujer identificada como Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita, así como otros dos criminales que serían escoltas de dicho sujeto, por quien las autoridades ofrecían una millonaria recompensa.

Tras estos hechos, habló Rosa María Pérez Toncel, hermana de Bendito Menor. Entre lágrimas, le pidió al presidente que el cuerpo de su familiar no sea trasladado de Riohacha, La Guajira.

“Desde que supimos que eso pasó, nos hemos dirigido a todas partes buscando su cuerpo, hasta que dimos con que está acá en el batallón. Desde las cinco de la mañana llegamos y preguntamos, y no nos han querido dar información hasta que llegara el presidente y él hiciera lo que iba a hacer con eso. Después de eso nos daban información. Ya el presidente salió hablando, dijo, lo reconoció, y dijo en el video que se lo iba a llevar para Barranquilla”, empezó diciendo la mujer.

Alias Bendito Menor y la Bebecita fueron dados de baja. Foto: Suministrada a Semana

Agregó Rosa María Pérez Toncel: “Nosotros como familiares necesitamos verlo, su madre necesita ver que sí es su hijo, aunque ya muchos lo han dicho y él lo verificó. Necesitamos que, por favor, su cuerpo no se lo lleven para Barranquilla; no veo la necesidad, ya que aquí hay forenses, está su madre que lo puede reconocer”.

¿Quién era alias La Bebecita, pareja de Bendito Menor, abatida junto a él este viernes?

Por último, la hermana del criminal manifestó que a la mamá de Bendito Menor “le duele su hijo”.

“No queremos que se lo lleven para Barranquilla; era un ser humano. Tanto los muertos como los vivos tenemos derechos que se deben cumplir”, concluyó.