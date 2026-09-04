Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia condenado por la Yidispolítica, quedó en libertad condicional

Este viernes, 4 de septiembre, un juzgado de ejecución de penas de Calarcá (Quindío) le otorgó la libertad condicional a Bernardo Moreno Villegas, exsecretario de la Presidencia de la República, y condenado en agosto de 2024 por el escándalo de la Yidispolítica.

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El exfuncionario fue sentenciado por el delito de tráfico de influencias de servidor público.

El caso tiene relación con las presiones que habría ejercido cuando fungió como secretario de la Presidencia en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez; en ese momento, contactó a personas cercanas a Yidis Medina, representante a la Cámara, para convencerlas de que votaran favorablemente por el proyecto que buscaba crear la figura de la reelección presidencial inmediata.

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El entonces funcionario habría sido pieza clave en el ofrecimiento de puestos y cargos para que la congresista, oriunda de Santander, cambiara su posición y votara el proyecto en la plenaria decisiva.

Por lo menos cinco funcionarios públicos allegados a la representante a la Cámara habrían sido designados en cargos en entidades públicas por gestión de Moreno y otros altos funcionarios del Gobierno.

La Corte Suprema de Justicia relató en su fallo que los recomendados por la excongresista terminaron ocupando cargos en la Red de Solidaridad Social, la Etesa, el Sena y algunas notarías. Todos esos favores políticos determinaron que Yidis Medina votara favorablemente el proyecto que modificó la Constitución de Colombia.

En abril de 2015, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sentenció a ocho años de prisión a Moreno Villegas por su participación en el escándalo de las “chuzadas” del DAS.

En esa oportunidad, se determinó que Moreno Villegas había recibido informes que tenían relación con los seguimientos e interceptaciones a un grupo de congresistas de oposición, defensores de derechos humanos y periodistas.

Por esto, se le encontró responsable en calidad de autor del delito de concierto para delinquir, determinador de varios delitos de violación ilícita de comunicaciones, autor de un delito de abuso de función pública y autor de varios delitos de abuso de autoridad por actos arbitrarios e injustos.