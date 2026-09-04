Tiroteo en plena calle de Bogotá: víctima habría sido encañonada al salir de un banco

Un intento de hurto terminó en una balacera en uno de los corredores viales del norte de Bogotá. El hecho ocurrió en inmediaciones de la carrera 30 con calle 85, en la NQS, donde un presunto delincuente habría resultado herido y, posteriormente, fue capturado por las autoridades.

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El caso se habría presentado luego de que una persona saliera de una entidad bancaria y fuera abordada por sujetos que, presuntamente, pretendían despojarla de sus pertenencias. La situación desencadenó un intercambio de disparos en plena vía pública, lo que generó preocupación entre quienes se encontraban en el sector.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, uno de los presuntos responsables terminó lesionado durante el procedimiento y fue detenido. Las autoridades avanzaron en las acciones correspondientes tras el hecho registrado en este importante corredor de movilidad de la capital.

Por su parte, el representante a la Cámara por Bogotá, David Cote, se refirió al caso a través de su cuenta de X y cuestionó las condiciones de seguridad que enfrenta la ciudad, especialmente frente a la modalidad conocida como fleteo.

Cote señaló que la víctima habría sido interceptada después de salir de un banco y cuestionó la facilidad con la que, según su apreciación, algunos delincuentes continúan operando en la capital.

El representante también habló sobre las cifras de hurtos en Bogotá y aseguró que, en la ciudad se registra un robo aproximadamente cada cinco minutos. A partir de ese panorama, calificó la situación del fleteo como un problema que estaría fuera de control.

El hecho vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los robos cometidos bajo esta modalidad, que suele tener como punto de partida el seguimiento a personas que realizan trámites bancarios.

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El caso quedó en manos de las autoridades, mientras continúan las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La reacción de David Cote se produjo en medio del debate sobre la seguridad en Bogotá y las estrategias necesarias para combatir delitos como el hurto y el fleteo. El funcionario aprovechó el episodio para insistir en la necesidad de fortalecer las acciones contra quienes participan en este tipo de hechos y cuestionar la reincidencia delincuencial en la capital.