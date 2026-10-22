Revelan lo que pasó detrás del incendio en Gran Estación: restaurante respondió

A mediados de las 10:40 de la mañana, el centro comercial Gran Estación fue el epicentro de una alerta de incendio en Bogotá. Una gran masa de humo que empezó a salir por sus ductos alertó a los vecinos del barrio El Salitre, en el occidente de la capital.

El propio centro comercial emitió un comunicado de prensa en la mañana, aclarando lo sucedido. En la comunicación se explica que la situación fue controlada en compañía del cuerpo de bomberos de la ciudad.

Rafa Taibo rompió el silencio tras polémica por evento en el Cementerio Central el 31 de octubre

“La situación fue controlada de manera oportuna, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad y atención de emergencias junto con el Cuerpo de Bomberos de Bogotá. El incidente no dejó personas heridas y el área ya se encuentra en condiciones seguras”, confirmó desde un comunicado esta mañana.

En dicha comunicación, se conoció que el humo provenía de un incendio en el ducto de extracción de uno de los restaurantes del segundo piso. Rápidamente se identificó que el local comercial en mención era el restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense.

Fue el mismo restaurante el que explicó la verdadera razón detrás del incendio.

“Informamos que durante la mañana de hoy, se presentó una novedad en uno de los ductos de extracción; confirmamos que la situación fue controlada de manera inmediata y oportuna”, dijo el restaurante a través de su comunicado publicado en sus redes sociales.

Sin dar más detalles, la franquicia apuntó: “Expresamos nuestro sincero agradecimiento a la administración del centro comercial y a las entidades públicas por su valioso apoyo y pronta respuesta durante la novedad”.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y la excelencia. Continuamos adelantando rigurosos procesos de mantenimiento continuo dentro de nuestras instalaciones para garantizar un entorno seguro y prestar siempre el mejor servicio a nuestros visitantes”, finalizó comunicando el restaurante en su pronunciamiento.

El restaurante fue protagonista de un hecho similar a principios de año. El pasado 20 de febrero, su sede ubicada en la carrera 30, en Barrios Unidos, también se incendió. Así como en esta ocasión, la situación no comprometió vidas o grandes afectaciones en la estructura.