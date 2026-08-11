Terremoto en Colombia: Ana Lucía Pineda lidera iniciativa de nuevos puntos de acopio en Bogotá para ayudar a los damnificados

Tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto y las graves afectaciones que dejó en diferentes zonas del país, en Bogotá se siguen habilitando puntos para que ciudadanos, empresas y organizaciones puedan entregar ayudas humanitarias destinadas a los damnificados.

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Dos de los espacios que se sumaron a la jornada solidaria son Vive Claro Distrito Cultural y el Centro Comercial Nuestro Bogotá, que tendrán esquemas diferentes para recibir y posteriormente canalizar las donaciones.

Vive Claro será centro nacional de acopio

Uno de los puntos principales estará ubicado en Vive Claro, cuyo pabellón fue habilitado por OCESA y Vive Claro, atendiendo un llamado del Gobierno nacional, como centro nacional de acopio para la recepción, clasificación y despacho de ayudas. La iniciativa es liderada desde el Gobierno por la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Las donaciones que lleguen al lugar serán organizadas y posteriormente canalizadas por el Gobierno nacional hacia las poblaciones con mayores afectaciones. De acuerdo con el comunicado, la ayuda está dirigida especialmente a comunidades de Chocó, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Tolima.

La recepción estará habilitada hasta el 31 de agosto de 2026, todos los días entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Para facilitoperación,ración se establecieron diferentes accesos. Las empresas, camiones, vehículos de gran formato y la logística institucional o del Ejército deberán ingresar por la puerta 4, ubicada en la calle 53 con carrera 60. Quienes lleven donaciones particulares en vehículos podrán hacerlo por la puerta vehicular 2.

También podrán sumarse voluntarios. En ese caso deberán ingresar por la puerta 10, realizar un proceso de acreditación y registro y cumplir las condiciones establecidas para la operación. Se permitirá la participación de personas mayores de 16 años y no se permitirá el ingreso con mascotas.

Nuestro Bogotá también recibirá donaciones

A esta movilización se sumó el Centro Comercial Nuestro Bogotá, en el occidente de la capital, que habilitó su punto de información del primer piso, contiguo al Éxito Wow, para recibir las contribuciones de los ciudadanos.

Las donaciones podrán entregarse de lunes a viernes de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.; los sábados de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.; y los domingos de 12:00 p. m. a 7:00 p. m.

Además, la administración puso a disposición un local de 80 metros cuadrados para almacenar y organizar todo lo recolectado. Posteriormente, las contribuciones serán entregadas a la Cruz Roja Colombiana, que se encargará de continuar con su manejo y distribución.

“Hacemos un llamado a toda la ciudadanía del occidente de Bogotá a que se sumen y participen de las jornadas de donación”, señaló David Vaca, gerente estratégico de Nuestro Bogotá.

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¿Qué se puede donar?

Las necesidades coinciden en ambos puntos. Entre los elementos prioritarios se encuentran agua potable, alimentos no perecederos, cobijas, mantas, colchonetas, productos de higiene personal y suministros de primeros auxilios.

De esta manera, los ciudadanos que quieran contribuir cuentan con distintas alternativas en Bogotá para hacer llegar ayudas a las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.