Terremoto en Colombia: anuncian primeras ayudas por 500.000 dólares para atender la emergencia en el país

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció una donación de 500.000 dólares para apoyar a Colombia en la atención de la emergencia humanitaria provocada por el terremoto registrado en el país, un movimiento sísmico que afectó principalmente a la zona central y que fue sentido con fuerza en distintas regiones, además de Panamá y Venezuela.

Los recursos serán canalizados a través de los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF y estarán destinados a respaldar las acciones de atención humanitaria que se adelantan para responder a las necesidades de las poblaciones afectadas.

Con esta contribución, el organismo busca sumarse a los esfuerzos de las autoridades colombianas en una primera etapa marcada por la atención de las personas damnificadas y la respuesta ante los daños ocasionados por el fenómeno natural.

Terremoto en Colombia, Cali Foto: El País

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, expresó su solidaridad con las familias afectadas y manifestó la disposición del organismo multilateral para acompañar al Gobierno colombiano durante las diferentes etapas de la emergencia.

🔴 Terremoto sacude a Colombia EN VIVO: Ejército despliega equipo especializado en búsqueda y rescate a departamentos afectados

“Desde CAF queremos enviar nuestro afecto y nuestro cariño a todas las familias afectadas. Al mismo tiempo, nos ponemos a disposición del Gobierno para acompañar los esfuerzos de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas”, señaló Díaz-Granados.

🇨🇴 Ante el terremoto que afectó a Colombia, CAF anuncia una donación de USD 500.000 para contribuir a la atención de las necesidades humanitarias más urgentes.



"Desde CAF queremos enviar nuestro afecto a todas las familias afectadas. Nos ponemos a disposición del Gobierno para… pic.twitter.com/MHqV9ViJAk — CAF (@AgendaCAF) August 10, 2026

El directivo también destacó el liderazgo de las autoridades colombianas frente a la emergencia y llamó a fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones para avanzar en la recuperación de las zonas impactadas.

La donación se enmarca en el compromiso de CAF de apoyar a sus países miembros ante desastres naturales y situaciones de emergencia, mediante la movilización de recursos destinados a proteger a las poblaciones afectadas y contribuir a los procesos de recuperación.

Además del apoyo inmediato, el organismo destacó la importancia de mantener una respuesta coordinada entre las entidades nacionales, regionales e internacionales. En este sentido, CAF señaló que está dispuesto a acompañar los esfuerzos de reconstrucción y recuperación que se desarrollen posteriormente.