Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 10 de agosto

Invertir en dólares es una de las maneras ideales para resguardar su patrimonio, esto dado que tener su dinero en esta divisa, lo protege de la devaluación local y diversifica su portafolio en una de las monedas más fuertes del mundo. En Colombia, especialmente, la moneda ha registrado una fluctuación a la baja, por lo que muchos se han interesado en la fluctuación de esta divisa.

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Es clave entender que el dólar es fundamental en Colombia porque funciona como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, la fijación de precios de productos básicos y la estabilidad de la economía nacional.

Inversionistas y analistas siguen de cerca el comportamiento del dólar frente al peso colombiano en medio de la volatilidad de los mercados internacionales. Foto: NurPhoto via AFP

Quienes desean comprar dólares tienen varias alternativas para hacerlo. Sin embargo, una que es viable y fácil es la de adquirirlos en casas de cambio, que son establecimientos especializados para este fin. Aquí le contamos cómo está fluctuando la moneda en las casas de cambio del país a partir de un promedio realizado por el siguiente portal.

Precio del dólar en casas de cambio: así arranca la semana la divisa

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 10 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,235.71 y de venta de $3,370.71. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,340 3,411 71 Cali 3,200 3,400 200 Cartagena 3,150 3,400 250 Cúcuta 3,320 3,370 50 Medellín 3,194 3,342 148 Pereira 3,250 3,400 150

El movimiento del dólar puede generar efectos tanto positivos como negativos sobre las exportaciones, el turismo y el costo de vida de los colombianos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.

Fecha Compra Venta TRM lunes 10 de agosto de 2026 3235.71 3370.71 3157.43 domingo 9 de agosto de 2026 3235.71 3370.71 3157.43 sábado 8 de agosto de 2026 3240 3372.14 3157.43 viernes 7 de agosto de 2026 3238.1 3370.24 3157.43 jueves 6 de agosto de 2026 3234.76 3370.24 3179.4 miércoles 5 de agosto de 2026 3221.9 3361.67 3204.51 martes 4 de agosto de 2026 3217.62 3363.57 3230.44 lunes 3 de agosto de 2026 3201.11 3335.83 3144.14

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,360 3,410 50 Cambios Kapital 3,330 3,380 50 Latin Cambios 3,360 3,430 70 Punto Dollar 3,300 3,440 140 Smart Exchange 3,350 3,395 45

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

El comportamiento del dólar sigue siendo clave para la economía colombiana, ya que afecta las decisiones de consumo, inversión y comercio en distintos sectores del país. Foto: Adobe Stock

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.