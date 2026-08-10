Dólar abre a la baja en Colombia: precio oficial para este 10 de agosto

El dólar inició la cotización de este 10 de agosto en un precio de $3.149, lo que significó una baja de $8 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.157.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento v volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.149. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.120. El precio promedio es de $ 3.131.

Nuevo presidente de la junta de Ecopetrol sugiere iniciar con el ‘fracking’ de inmediato: “No estamos para pilotos”

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 151,84 millones, registrando además un volumen promedio de 733,56 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,18 % llegando a las 99,602 unidades.

Así se mueve la moneda hoy. Foto: Adobe Stock

EE.UU. pierde empleos, un golpe a las afirmaciones de Trump sobre la economía

Estados Unidos perdió 23.000 empleos en julio, según datos oficiales publicados el viernes, un golpe a las afirmaciones del presidente Donald Trump que asegura liderar una recuperación económica, justo cuando su Partido Republicano se prepara para unas cruciales elecciones de mitad de mandato.

El 12 de agosto arranca la temporada de renta; ¿cuántos colombianos tendrán que declarar por primera vez?

A pesar de esta cifra, la tasa de desempleo se redujo a 4,1%, un dato que se ubica incluso por debajo de las expectativas de los analistas.

El mercado esperaba la creación de 83.000 puestos de trabajo el mes pasado, una cifra relativamente baja para la economía estadounidense, de acuerdo con el consenso de MarketWatch.

La creación de empleo cayó en los gobiernos locales, la educación y el comercio minorista, mientras que siguió avanzando en la atención en salud, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

EE.UU. pierde empleos, un golpe a las afirmaciones de Trump sobre la economía Foto: Getty Images

¿Por qué cae el desempleo?

A pesar de estas cifras, la tasa de desempleo fue ligeramente inferior a la de junio (4,2%) y a la de mayo (4,3%), debido a la constante disminución del índice de participación en la población activa de los estadounidenses en edad de trabajar.

En total, 6,9 millones de personas están desempleadas en Estados Unidos, de las cuales 1,8 millones se consideran como desempleados de largo plazo (más de 27 semanas).

Se trata de una reducción en la oferta de mano de obra, mientras la economía estadounidense lidia con una población envejecida y una menor inmigración neta.