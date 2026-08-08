Empiezan las fechas para declarar renta de personas naturales en Colombia: estas son las cédulas que deben hacerlo

Como es habitual cada año, miles de contribuyentes ya se están alistando para presentar su declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Este documento es un informe financiero que se presenta ante la entidad y en el que se detallan los ingresos, los bienes o patrimonio, los gastos y las deudas del año anterior. El Estado lo usa para saber si la persona debe pagar un impuesto y de cuánto es el pago.

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Este año, los contribuyentes deberán alistar todos sus comprobantes, recibos y otros documentos con los que puedan saber cuáles fueron las transacciones que realizaron en el 2025, que es el año fiscal bajo el que se hará la declaración de renta. También es importante que revisen la información exógena presentada por la Dian, para que sepan si hay inconsistencias.

Los contribuyentes deberán revisar ingresos, patrimonio, gastos, deudas y la información exógena reportada ante la autoridad tributaria. Foto: ADOBE STORE / GETTY IMAGES

Esta semana, la segunda de agosto, arranca oficialmente el calendario, por lo que es importante que sepa si usted debe declarar esta semana. Recuerde que el calendario es cedular, es decir, es fijado dependiendo de los últimos dos dígitos de su cédula. Así está dispuesto:

Agosto 12 - cédulas terminadas en 01 - 02

Agosto 13 - cédulas terminadas en 03 - 04

Agosto 14 - cédulas terminadas en 05 - 06

El calendario comienza el 12 de agosto para cédulas terminadas en 01 y 02; el 13 de agosto para 03 y 04; y el 14 de agosto para 05 y 06. Foto: 123 Rf

Es importante que sepa que no todas las personas deben declarar renta en Colombia. Solo deben hacerlo quienes superan ciertos topes fijados por el gobierno cada año, dependiendo de factores como sus transacciones totales hechas, su patrimonio, transacciones con tarjetas de crédito, entre otros aspectos.

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Recuerde que si usted no acude a estas fechas para hacer su declaración y se pasa, es decir, la presenta fuera de la fecha, va a ser sancionado con una multa de $524.000, sin importar si se pasó un día o una semana. También acumulará intereses moratorios por la obligación.