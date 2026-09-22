Gobierno De La Espriella decretará nueva emergencia económica el lunes 28 de septiembre por el fenómeno del Niño

El Gobierno nacional anunció que el próximo lunes 28 de septiembre decretará una nueva emergencia económica, esta vez como respuesta a los efectos que podría generar el fenómeno del Niño en diferentes sectores del país, especialmente en el campo y las actividades productivas.

“3 gobiernos despilfarraron $42 billones en el campo y no fueron capaces de subir el PIB del agro”, fuerte crítica de MinAgricultura

La decisión fue anunciada este martes, 22 de septiembre, por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado.

#POLÍTICA | El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara una nueva declaratoria de emergencia nacional, esta vez por el impacto del fenómeno de El Niño. El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anticipó la medida y dijo que el gobierno anterior no dejó… pic.twitter.com/HayVCyd3GT — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 22, 2026

Según explicó el funcionario, la declaratoria será formalizada por el presidente de la República y todos los ministros, con el propósito de contar con herramientas que permitan responder de manera rápida ante las consecuencias de la temporada seca y las altas temperaturas.

Dangond sostuvo que la actual administración no recibió una estrategia presupuestal suficiente para enfrentar este escenario climático.

El ministro señaló que la falta de recursos destinados específicamente a esta contingencia obliga al Ejecutivo a adoptar mecanismos extraordinarios para atender a los sectores que puedan resultar afectados.

Uno de los principales objetivos de la medida será brindar alivios financieros a productores agropecuarios que enfrenten dificultades para cumplir con sus obligaciones.

Entre las alternativas planteadas está la posibilidad de suspender temporalmente los pagos de determinados créditos durante un periodo de tres o cuatro meses, mientras se estudian mecanismos para reorganizar las deudas del sector.

Ministro de agricultura Indalecio Dangond. Foto: Foto: Asobancaria

La situación financiera del sector agropecuario es uno de los puntos que más preocupa al Gobierno. De acuerdo con las cifras divulgadas durante el debate, las obligaciones de los productores vinculados a varios renglones exportadores alcanzarían cerca de 55 billones de pesos, mientras que esas actividades representan alrededor de 11.000 millones de dólares anuales en ventas externas.

El Niño requiere acciones más allá de apagar incendios como el de Villa de Leyva. Abecé del proyecto de ley para manejar el fuego

El anuncio ocurre mientras las autoridades mantienen la atención sobre otros posibles efectos del Niño, entre ellos la disminución de lluvias, el descenso de los niveles de los embalses, el aumento del riesgo de incendios forestales y las dificultades para garantizar agua y energía en algunas zonas.