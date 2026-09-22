“En ampliación del programa Colombia Mayor metieron beneficiarios de 54 años”: directora del DPS en debate de control político

Con la prerrogativa de que el 90 % del presupuesto del Departamento de Prosperidad Social-DPS está enfocado en las transferencias monetarias directas, las cuales, sin embargo, serán reenfocadas, de acuerdo con lo expresado por Sandra Suárez, directora de la entidad que se encarga de los programas sociales en Colombia.

La funcionaria, durante un debate de control político, expuso situaciones que, según dijo, están siendo revisadas, para tratar de optimizar el gasto del DPS en 2027. Por ejemplo, mencionó que en el programa Colombia Mayor, que pasó de 1,6 millones de beneficiarios a 2,9 millones, hay personas recibiendo transferencias pese a que tienen 54 años, es decir, ni siquiera han llegado a la edad de pensión. Por el momento, afirmó que, aún así, se están respetando esas asignaciones.

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Con la convicción de que “las transferencias monetarias las deben recibir quienes las necesita”, Suárez habló de la herramienta Sisbén y de la continuación a dicha ruta que inició el gobierno saliente con el RUI: Registro Único de Inigresos.

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