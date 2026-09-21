Alerta por programa que imita pagos de Nequi y Daviplata para estafar a comercios

El boom de los pagos digitales parece imparable en el país. Primero con la rápida y masiva adopción de las billeteras, en particular Nequi y Daviplata, y posteriormente, con la creación de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República.

El uso de las transferencias es más grande en las ciudades que en las áreas rurales, lo que se ha evidenciado en la reducción de las filas en los cajeros automáticos para hacer retiros en efectivo, al tiempo que cada vez más comercios pequeños y micronegocios aceptan este medio de pago.

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No obstante, también ha aumentado el número de establecimientos que exhiben en sus puntos de pago avisos con mensajes como “No se acepta Nequi ni Daviplata”. La razón es una nueva modalidad de fraude: delincuentes utilizan aplicaciones que imitan la apariencia de estas billeteras digitales y generan comprobantes falsos de pago. El comprador ingresa un valor, muestra en pantalla una imagen que aparenta confirmar la transferencia y el vendedor, confiado, le toma foto al comprobante. Solo después descubre que el dinero nunca ingresó a su cuenta.

La fintech Bold, que comenzó vendiendo datáfonos para pequeños negocios y se ha convertido en un neobanco para las pymes, decidió hacerle frente a ese tipo de fraudes con unos nuevos datáfonos que emiten sonido cuando el dinero del cliente entra efectivamente a la cuenta del comercio.

El datáfono SonoQR de Bold permite recibir dinero a través de Bre-B y confirma por voz cuando este llega a la cuenta del comercio. Foto: Bold

Los bautizó Sono QR y, según sus directivos, su adopción ha sido acelerada. A agosto de 2026, los pagos realizados a través de esta solución crecieron 46,55 % frente a julio y ya representan el 23,43 % del volumen total procesado por Bold en Colombia. Desde octubre de 2025, 78.121 comercios han recibido pagos a través de SonoQR, con un promedio de más de 15 millones de pesos por comercio.

Pese a los fraudes, lo cierto es que las plataformas están trabajando para evitarlos a medida que más colombianos se pasan al dinero digital. Nequi, por ejemplo, que ya cuenta con cerca de 29 millones de usuarios, ha registrado picos de hasta 92 millones de transacciones en un solo día. DaviPlata, por su parte, realizó 241,8 millones de operaciones monetarias solo entre abril y junio de 2026, un aumento anual de 33,4 %.

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Paralelamente, en el Banco de la República señalan que, tras casi un año de operaciones, ya hay 36 millones de usuarios que han registrado una llave para hacer transferencias instantáneas entre entidades financieras. En ese lapso se han realizado 1.673 millones de transacciones, por un valor total de 246 billones de pesos.

El valor promedio de los giros con llave es de 147.548 pesos.