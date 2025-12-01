Suscribirse
Así es la nueva herramienta que da Puntos Colombia y permite ahorrar a pequeños y grandes comercios

La herramienta promete aumentar ventas, atraer más clientes y facilitar pagos con puntos desde el primer día.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025

Kiire presentó en Colombia el primer datáfono del país que integra automáticamente el sistema de recompensas de Puntos Colombia, permitiendo que cualquier negocio,desde grandes superficies hasta tiendas de barrio, peluquerías o verdulerías, pueda ofrecer puntos por cada compra sin necesidad de implementar un programa costoso o complejo. La compañía asegura que esta innovación democratiza la fidelización, tradicionalmente asociada a grandes marcas.

Con este datáfono, los comercios pueden entregar Puntos Colombia a sus clientes y también recibirlos como medio de pago, una opción que aumenta la flexibilidad del comprador y convierte cada visita en una oportunidad de acumulación o redención. Según Kiire, esto no solo impulsa las ventas, sino que fortalece la relación con los clientes, quienes encuentran un valor agregado al elegir un establecimiento que recompensa sus compras.

El acceso a esta herramienta es sencillo: basta con adquirir un datáfono Kiire para que el sistema de puntos quede habilitado de inmediato. El equipo puede obtenerse a través de Kiire.com, con entrega a domicilio tras una vinculación en línea, o en los almacenes Éxito, donde está disponible para compra y activación inmediata. La empresa también ofrece acompañamiento de asesores para guiar a los comerciantes en todo el proceso.

Para usarlo solo es necesario tener una cuenta en Bancolombia o Nequi, sin integraciones tecnológicas ni trámites adicionales. Además, la comisión estándar del datáfono ya incluye Puntos Colombia, lo que significa que los comerciantes no deben asumir costos extras por ofrecer este beneficio. Kiire destaca que esto elimina las barreras económicas que antes impedían que pequeños negocios accedieran a programas de fidelización.

Con esta alianza, Kiire busca que todos los comercios puedan competir en igualdad de condiciones, diferenciándose y “enamorando” a sus clientes a través de recompensas por cada compra. La empresa asegura que este modelo no solo facilita el cobro, sino que crea conexiones más fuertes y frecuentes entre los negocios y sus consumidores, consolidándose como una propuesta que impulsa el crecimiento del comercio en el país.

