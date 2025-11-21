Suscribirse

La efectiva técnica para ahorrar 1 millón de pesos de aquí a Navidad si gana el salario mínimo, según la IA

El modelo digital estimó cuánto debe reservarse cada día para alcanzar una meta financiera en tiempo récord.

Periodista en Semana

22 de noviembre de 2025, 2:37 a. m.
La estimación destaca que incluso aportes variables por día permiten acercarse al objetivo financiero antes del 24 de diciembre.
La proyección de la IA indica que organizar un registro de avances ayuda a mantener el ritmo del ahorro intensivo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Ahorrar un millón de pesos antes del 24 de diciembre parece un desafío mayor cuando se gana el salario mínimo.

Un cálculo realizado por un sistema de inteligencia artificial indica que incluso con poco más de un mes por delante, es posible alcanzar la meta mediante una estrategia de ahorro intensivo pero manejable.

Cuánto ahorrar por día desde el 21 de noviembre

Con 34 días disponibles, la IA señala que el objetivo exige separar alrededor de 29.500 pesos diarios, aunque la cifra es más alta que un plan a dos meses, el modelo afirma que sigue siendo viable si se combina con pequeños ajustes y una metodología estricta.

El 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro
La propuesta tecnológica sugiere que la constancia diaria es la clave para acercarse a una meta económica en solo 34 días. | Foto: 123 Rf

Para quienes no puedan apartar la misma cantidad todos los días, la IA propone una alternativa: fijar un rango entre 20.000 y 40.000 pesos por día, permitiendo compensar jornadas con menor capacidad de ahorro con otras más productivas, como fines de semana o días de pago.

Recortes rápidos en gastos para liberar recursos

La técnica recomienda revisar de inmediato las categorías donde suele haber margen de ajuste: comidas por fuera, aplicaciones de transporte, cafés, “antojos” y compras pequeñas que se acumulan. Según los cálculos, reducir una o dos de estas salidas semanales puede liberar entre 50.000 y 80.000 pesos, monto que puede cubrir dos o tres días completos del ahorro requerido.

También sugiere revisar suscripciones digitales o compras automáticas que pasan desapercibidas, pues cancelar solo dos de ellas puede representar entre 20.000 y 40.000 pesos adicionales al mes.

Contexto: Gratis se puede utilizar el creador de imágenes con IA más potente de Google: Nano Banana Pro

Por qué aún es posible alcanzar el millón antes de Navidad

El sistema destaca que el éxito del método depende más de la constancia que de la cantidad exacta.

INVERSIONES
Un sistema inteligente determinó que ajustes mínimos en transporte y comidas por fuera pueden impulsar el ahorro. | Foto: Getty Images

Incluso si no logra completar los 29.500 pesos diarios, mantener un ahorro sostenido por 34 días puede acercar significativamente al objetivo, con 20.000 pesos por día, el total rondaría los 680.000 pesos: con 25.000 pesos diarios, superaría los 850.000 pesos.

La inteligencia artificial recomienda: “utilizar una sola cuenta o alcancía destinada al ahorro navideño, registrar cada aporte y evitar mezclar el dinero con gastos cotidianos para no perder seguimiento”.

