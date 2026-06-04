Neobancos entran con fuerza al negocio de los CDT: Lulo lanza opción desde $100.000

El alza reciente de las tasas de interés genera un nuevo boom de ahorro en el país, el cual es liderado por los Certificados de Depósito a Término (CDT), que son el instrumento más popular entre los colombianos cuando quieren hacer rendir su dinero. En consecuencia, los bancos tradicionales y digitales están compitiendo en el segmento.

Ese es el caso de Lulo Bank, neobanco del Grupo Gilinski, que lanzó su primer CDT 100 % digital, un producto que se podrá abrir desde 100.000 pesos y que estará disponible tanto para clientes nuevos como actuales del banco. Con esta movida, la entidad busca ampliar su portafolio de ahorro y competir en el segmento de productos de plazo fijo.

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El nuevo CDT podrá contratarse y administrarse completamente desde la aplicación del banco, sin trámites presenciales y sin necesidad de domiciliar la nómina, aunque los clientes nuevos sí deberán abrir una cuenta de ahorros en el banco, recargarla con la cantidad de dinero que tengan y desde allí abrir el CDT.

El producto tendrá plazos entre 90 y 540 días, aunque durante la campaña de lanzamiento, entre el 9 y el 14 de junio, quienes lo abran podrán acceder a una tasa de 13 % efectivo anual en todos los plazos entre 180 y 540 días. Esa tasa quedará fija durante todo el periodo elegido por el usuario.

El CDT es el producto de ahorro más popular en Colombia. Foto: 123 Rf

A partir del 15 de junio, las tasas llegarán hasta 12 % efectivo anual para el plazo de 540 días y serán menores en los plazos más cortos. Según la entidad, el objetivo es ofrecer una alternativa para quienes tienen recursos que no necesitan usar de inmediato y buscan asegurar una rentabilidad conocida desde el inicio.

“Con este producto completamos una oferta de ahorro que va desde la liquidez diaria hasta plazos de 540 días. La apuesta es que los usuarios puedan separar el dinero que no necesitan de inmediato y acceder a una tasa fija desde la misma aplicación”, afirmó Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank.

Ignacio Giraldo. CEO de Lulo Bank. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

A diferencia de una cuenta de ahorro, el CDT implica dejar inmovilizados los recursos durante el plazo pactado y no permite retiros anticipados. A cambio, ofrece una tasa fija definida al momento de la apertura. Sobre los rendimientos, aplica una retención en la fuente del 4 %, y los depósitos están protegidos por el seguro de Fogafín hasta por 50 millones de pesos por depositante, según las condiciones del esquema vigente.

El lanzamiento se da en un contexto en el que los hogares colombianos mantienen el ahorro como una herramienta para enfrentar emergencias, cumplir metas o financiar proyectos de mediano plazo. De acuerdo con cifras citadas por la entidad, el 77,6 % de quienes ahorran lo hacen para atender emergencias e imprevistos.

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Con este producto, Lulo Bank busca profundizar su captación y fortalecer la relación con sus usuarios. La entidad cerró el año anterior con más de 600.000 clientes y un ritmo cercano a 13.000 nuevos usuarios mensuales, mientras proyecta alcanzar su punto de equilibrio en 2026.

Giraldo agregó que la meta de Lulo, que lleva poco más de cinco años en el mercado, es ampliar el acceso de los colombianos a servicios financieros, con alternativas como cuentas de ahorro en pesos de alto rendimiento, cuentas en dólares o euros e inversiones en criptomonedas y oro.

No obstante, señaló que para que estos mecanismos se desarrollen más, se requiere, por ejemplo, que entidades como la Dian permitan el pago de impuestos desde todos los establecimientos financieros y también que se garantice la portabilidad de las cuentas de nómina, la cual está permitida desde 2012, pero aún hay empleadores que no la permiten.