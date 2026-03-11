Con compras en cuotas sin interés, Lulo Bank y Mercado Libre apuestan por acelerar el e-commerce en Colombia

El auge del comercio electrónico en el país, con transacciones que superan los 100 billones de pesos al año, atrae cada vez a más jugadores y consumidores. Sin embargo, su crecimiento podría ser mayor: muchos compradores aún no cuentan con acceso a crédito o el que tienen resulta insuficiente para financiar sus compras.

Esta realidad acaba de motivar una alianza entre Lulo Bank y Mercado Libre. Su acuerdo consiste en que los usuarios de la tarjeta de crédito de la entidad financiera podrán realizar compras en la tienda digital de Mercado Libre y pagarlas en cuotas sin interés. El acuerdo fue anunciado este 11 de marzo y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

La iniciativa permitirá a los clientes dividir sus compras en 2, 3, 6, 9 o hasta 12 cuotas sin interés en comercios seleccionados dentro del marketplace, que es una de las plataformas de comercio electrónico más grandes de América Latina. El objetivo es facilitar el acceso al crédito digital y ayudar a reducir los costos de financiación de las compras en línea.

Según Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank, la alianza responde a la creciente digitalización de los servicios financieros y a los cambios en los hábitos de consumo. “Cada vez más personas compran en línea y esperan que el crédito sea igual de simple que la experiencia de compra. Esta alianza permite que nuestros clientes accedan a cuotas sin interés directamente desde el ecosistema digital donde ya están comprando”, afirmó.

La iniciativa forma parte de la estrategia de Lulo Bank para convertir su tarjeta de crédito en una herramienta de beneficios cotidianos. Actualmente, esta entidad financiera mantiene alianzas en distintas categorías de consumo, como tecnología, hogar, viajes, bienestar y moda, que ofrecen facilidades de pago y promociones dependiendo de cada comercio participante.

Con este tipo de acuerdos, el banco busca que su tarjeta de crédito no sea únicamente un medio de pago, sino un instrumento que acompañe las decisiones financieras de los usuarios en su vida diaria. La estrategia apunta a integrar los servicios financieros con plataformas digitales y comercios relevantes para los consumidores.

Lulo Bank, una entidad financiera 100 % digital, recientemente también se destacó por haber sido pionero en la emisión del primer pagaré electrónico en el país, un instrumento clave para la digitalización del crédito.

El pagaré electrónico cumple la misma función jurídica del pagaré tradicional: es el documento que formaliza la obligación del deudor frente al banco. En él se establecen las condiciones del crédito, los compromisos de pago y las consecuencias en caso de mora. La diferencia radica en su formato digital, que permite mayor agilidad, trazabilidad y eficiencia en los procesos, tanto para las entidades financieras como para los usuarios.