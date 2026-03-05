Pagos digitales dominan las transacciones financieras en Colombia: 82,8% ya se hacen por internet y apps bancarias

El uso de canales digitales sigue consolidándose en el sistema financiero nacional. Durante el cuarto trimestre de 2025, los establecimientos de crédito, las billeteras como Nequi y Daviplata, así como las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE) —tipo Dale!, Global 66 o Movii— realizaron 6.234 millones de operaciones, de las cuales 3.556 millones fueron monetarias por un valor total de 3.184 billones de pesos, mientras que 2.678 millones correspondieron a transacciones no monetarias (como pedir el saldo).

A estas cifras se suman las operaciones efectuadas por las entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor (Credibanco y Redeban, entre otras) y el Banco de la República, que en el mismo periodo registraron 1.065 millones de transacciones monetarias por un monto de 1.106 billones de pesos.

El más reciente informe de transacciones por canal y puntos de atención de la Superintendencia Financiera evidencia la creciente preferencia de los usuarios por los canales digitales. Estos concentraron el 82,8 % del total de operaciones y el 68,7 % del valor transado, lo que confirma la expansión de los pagos electrónicos y el fortalecimiento de las plataformas digitales dentro del sistema financiero.

En contraste, los canales presenciales continúan teniendo un peso importante en algunas regiones del país. Bogotá lideró el número de operaciones realizadas de forma presencial con una participación del 35 %, seguida por Antioquia con el 22 % y Valle del Cauca con el 13 %.

La asistencia a las oficinas físicas de las entidades financieras se ha reducido, aunque sigue concentrada en las ciudades con más presencia de bancos. Foto: Guillermo Torres - Semana

En cuanto al valor de las transacciones, internet y las oficinas físicas se consolidaron como los canales a través de los cuales se movilizaron los mayores montos de dinero durante el cuarto trimestre del año pasado.

El análisis por actividad económica muestra que las actividades profesionales, científicas y técnicas concentraron el mayor número de pagos, con el 72 % del total. Les siguieron el comercio al por mayor y al por menor, incluida la reparación de vehículos, con el 6 %; las actividades de los hogares como empleadores con el 5 %; y los sectores de información y comunicaciones, así como servicios administrativos y de apoyo, con el 3 % cada uno.

Para las operaciones no monetarias, los canales más utilizados fueron las aplicaciones móviles e internet, mientras que sistemas como el acceso remoto para clientes, los asistentes virtuales y el sistema de audio respuesta registraron los niveles más bajos de uso.

La digitalización de las operaciones financieras ha permitido que más personas tengan acceso a entidades vigiladas, reduciendo la desigualdad. Un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) señala que una de las principales innovaciones en la región han sido los Sistemas de Pagos Rápidos (FPS). Estos comenzaron con SINPE en Costa Rica en 2015, en 2020 arrancó el exitoso PIX en Brasil y el año pasado se estrenó Bre-B en Colombia.

El sistema Bre-B es administrado por el Banco de la República y permite transferir dinero de forma gratuita entre todas las entidades vigiladas. Foto: Bre-B

“Los FPS han transformado la forma en que las personas realizan pagos. Estos sistemas, promovidos por los bancos centrales, ofrecen pagos inmediatos, bajos costos y mayor accesibilidad. Actualmente, América Latina cuenta con al menos 11 sistemas de pago rápido en funcionamiento, y la tendencia sigue en aumento”, señalan en Felebán.

Las cifras del Banco de la República indican que, al 3 de marzo de 2026, 34,3 millones de clientes usan Bre-B y en conjunto tienen registradas 101 millones de llaves. Con ellas se han realizado 494 millones de transacciones y estas han sido en promedio de 159.209 pesos.