Dólar amanece barato en Colombia: precio oficial para este 25 de marzo

El dólar inició la cotización de este 25 de marzo en un precio de $ 3.680, lo que significó una baja de $ 20 frente a la tasa representativa del mercado definida por la SuperFinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.700.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.699. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.675. El precio promedio es de $ 3.692.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 143,50 millones, registrando además un volumen promedio de 441,53 millones.

Dólar en casas de cambio para este miércoles, 25 de marzo de 2026

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,36 % llegando a las 104.299 unidades.

Este es el valor en el mercado spot. Foto: getty images

Precios del petróleo caen casi 6 % luego de que Trump presentara plan de paz a Irán

El precio del barril de Brent, referencia del mercado petrolero mundial, cayó casi un 6 % este miércoles después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, presentara un plan de paz a Irán.

Hacia las 02H10 GMT, el Brent del mar del Norte bajaba un 6,3 % hasta 97,90 dólares.

El West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, cedía un 5,2 % hasta situarse en 87,52 dólares.

En los mercados asiáticos, el índice Nikkei de Japón y el Kospi de Corea del Sur subieron cerca de 3 %.

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También operaron en terreno positivo las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur, Wellington y Taipéi.

“Los mercados han revisado provisionalmente sus expectativas, apostando por una mayor probabilidad de desescalada”, analizó Chris Weston de la firma Pepperstone.

Trump propuso el martes un plan de paz a Irán y se mostró optimista sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo, luego de volver a asegurar que Teherán y Washington negocian para tratar de poner fin a la guerra.

La moneda estadounidense ha fluctuado de manera volátil. Foto: El País

Irán, por su parte, anunció que permitirá el paso de buques petroleros “no hostiles” por el estrecho de Ormuz, ruta clave de los hidrocarburos mundiales.

La caída del petróleo este miércoles se produjo después de que los precios subieran el día anterior, con los operadores mostrándose cautelosos ante la perspectiva de un acuerdo para poner fin a la guerra.