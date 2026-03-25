Diez hechos que muestran la desaceleración de la economía y la dependencia del gasto público

La economía está mostrando signos de debilitamiento y desaceleración en un año enmarcado por los procesos electorales en el país y por dinámicas comerciales, como el Mundial de Fútbol.

De hecho, según el Dane, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) creció 1,5 % anual en enero (1,4 % desestacionalizado), por debajo de 2 % por primera vez desde febrero de 2025, con una contracción mensual de 0,1 %. El resultado estuvo impulsado exclusivamente por el sector terciario, relacionado con los servicios (2,7 %), mientras que las actividades primarias –compuestas por el sector agropecuario y minería e hidrocarburos– y secundarias –que incluyen la industria manufacturera y construcción– registraron caídas.

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El Indicador de Actividad Económica para Colombia (IAECO), una herramienta de seguimiento económico desarrollada por el equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, anticipa un avance de la actividad de 2 % anual en enero, consolidando así la tendencia de desaceleración. El menor gasto de los hogares y el bajo desempeño de la inversión habrían jugado en contra de la actividad que solo encuentra soporte en el gasto público, señala un informe de esta entidad financiera.

El sector de hidrocarburos, en especial la producción de petróleo, no crece, al igual que el sector cafetero –que fue protagonista el año pasado–, mientras la industria no logra consolidarse como motor de crecimiento.

A la espera de las elecciones de 2026, pero incorporando el menor costo de importar maquinaria por la revaluación, los empresarios mantienen una demanda de crédito modesta que crece 7 % nominal, señala el análisis. “El crédito se usa para suplir las necesidades justas de inversión, no más”, agrega.

En enero, la producción de petróleo se ubicó en 746,4 millones de barriles al día, -1 % menos que en diciembre de 2025 y - 3 % menos que el registro doce meses atrás, advierte el informe del área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá. Foto: adobe stock

Estas son las 10 señales que muestran, de acuerdo con el área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, un debilitamiento de la economía, aunque también resalta el papel del gasto público en la dinámica económica, el auge del turismo y la venta de vehículos nuevos.

1. Menos expectativa. Al incorporar la sorpresa bajista en el dato de crecimiento de 2025, que fue de 2,6 %, cuando el Gobierno esperaba 2,7 %, en la actualización del Plan Financiero se redujo su proyección de crecimiento para 2026 y 2027 frente a lo previsto en el Marco Fiscal. Las mayores tasas de interés explican, principalmente, el ajuste.

2. Producción, ¿cruda? En enero, la producción de petróleo se ubicó en 746,4 millones de barriles al día, -1 % menos que en diciembre de 2025 y -3 % menos que el registro doce meses atrás. Además, los taladros petroleros activos han visto una estabilización sobre 110 unidades.

3. Café menos dulce. La producción cafetera siguió débil en febrero en la medida que, en el mes, se produjeron 869.000 sacos de café, -36 % menos que un año atrás, siendo la mayor caída anual desde 2021, producto de rezagos climáticos que han afectado los cultivos y cosechas.

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4. ¿Industria débil? Mientras que la industria exhibió una caída anual de 0,5 % en su producción en enero, la demanda de energía no regulada, indicador clave del sector, siguió con la tendencia de moderación en febrero. En ese sentido, la industria consolida señales de debilidad.

5. Empleo cae. Pese a completar 11 meses en terreno de expansión, el PMI manufacturero dejó claro que el sector presenta retos. En febrero se registró la caída del empleo más profunda en seis años, los inventarios aumentaron a su ritmo más alto en 20 meses y la presión en costos mostró un máximo de 35 meses.

6. Vivienda, futuro incierto. En el inicio de 2026, específicamente en enero, se registró la iniciación de la construcción de 5.198 viviendas nuevas, la cifra más baja para un enero en la historia del país. A la espera de altas tasas de interés e incertidumbre electoral, no se anticipa una mejora del sector edificador.

La producción cafetera, dice el informe, siguió débil en febrero en la medida que, en el mes, se produjeron 869.000 sacos de café, -36 % menos que un año atrás, siendo la mayor caída anual desde 2021. Foto: Getty Images

7. Remesas, el golpe de la revaluación. Si bien las remesas sumaron 1.020 millones de dólares en enero, un 1,1 % más que un año atrás, la caída de la tasa de cambio, que pasó de un promedio de 4.300 a 3.697 pesos entre enero de 2025 y 2026, llevó a que las remesas en pesos sumaran 3,7 billones, 13,1 % menos que en 2025.

8. Crédito moderado. La cartera de consumo ha visto una moderación en su ritmo de avance desde finales del año anterior, impactado por las mayores tasas. La expansión anual se ha estabilizado sobre el 6 % nominal, confirmando unos hogares poco apalancados en el crédito formal.

9. Gasto público, protagonista. Con corte a febrero del presente año, la ejecución presupuestal marcó un máximo desde 2017, sugiriendo que el impacto del gasto público sobre la actividad se mantendría a inicio de 2026. Incluso, los datos de empleo del sector público confirman lo anterior.

10. ¿Consumo con mesura? En enero, las encuestas de Fenalco y Fedesarrollo a los comerciantes anticipaban una moderación del comercio en el inicio de 2026. Para el área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, puede que la apreciación del peso haya debilitado los ingresos en moneda extranjera de los hogares, moderando su consumo.

Con corte a febrero del presente año, la ejecución presupuestal marcó un máximo desde 2017, señala el análisis, sugiriendo que el impacto del gasto público sobre la actividad se mantendría a inicio de 2026. Foto: Guillermo Torres / Semana

Sin embargo, la otra cara de la moneda la registran sectores que no han perdido tracción. Por un lado, en febrero se registró la venta de 25.582 vehículos nuevos en el país, la cifra más alta para un febrero en la historia de Colombia, mostrando el fuerte dinamismo en la demanda de vehículos por parte de los hogares dado sus menores precios por la apreciación del peso.

Por otro, en enero, 409.000 extranjeros ingresaron al país a hacer turismo, 2,5 % más que la cifra observada un año atrás. Incorporando que en 2025 la entrada de extranjeros a hacer turismo en Colombia rondó 4,7 millones, es probable que en 2026 supere los 4,9 millones, anticipa el área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.

Finalmente, el abastecimiento de alimentos en centrales mayoristas registró un crecimiento de 4,2 % en febrero, su mejor desempeño en tres meses. El crecimiento fue impulsado por la producción de alimentos perecederos como verduras, frutas, hortalizas, tubérculos, raíces y plátanos.