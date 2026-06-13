Aunque comprar vivienda sigue siendo un reto para muchos hogares, alquilar tampoco resulta una alternativa económica en varias ciudades de América. Un análisis basado en índices internacionales de costos de vida ubicó a varias ciudades estadounidenses entre las más costosas del continente para quienes buscan arrendar un apartamento.

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Las ciudades más caras para vivir en arriendo

Nueva York encabeza el listado. La ciudad más poblada de Estados Unidos continúa siendo uno de los mercados inmobiliarios más exigentes del mundo, impulsada por la alta demanda y la limitada oferta de vivienda.

San Francisco aparece en el segundo lugar. El auge de las empresas tecnológicas y los altos salarios del sector han disparado durante años los precios de los alquileres en la ciudad californiana.

Boston también figura entre las primeras posiciones. La presencia de universidades de prestigio, centros de investigación y compañías multinacionales mantiene una fuerte presión sobre el mercado de vivienda.

Miami se consolidó como uno de los destinos más costosos para vivir en América. La llegada de inversionistas extranjeros, trabajadores remotos y nuevos residentes elevó significativamente los precios en los últimos años.

A estas ciudades se suman Washington D. C., Seattle, Los Ángeles y Chicago, que completan el grupo de urbes con los arriendos más altos del continente.

¿Por qué son tan costosas?

Expertos explican que el fenómeno responde a una combinación de factores como el crecimiento poblacional, la escasez de vivienda disponible, la concentración de empleos de alto ingreso y el atractivo internacional de estas ciudades.

En varios de estos destinos, la demanda supera ampliamente la oferta, lo que ha provocado incrementos constantes en los precios de alquiler incluso después de la pandemia.

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¿Y qué pasa en América Latina?

Aunque ninguna ciudad latinoamericana aparece entre las más costosas del ranking continental, el aumento de los arriendos también se ha convertido en una preocupación en la región.

Mercados como los de Ciudad de México, Santiago de Chile, Montevideo, São Paulo, Buenos Aires, Bogotá y Medellín han registrado incrementos importantes en los últimos años, impulsados por factores como la inflación, el turismo, la llegada de extranjeros y la creciente demanda de vivienda urbana.

Para millones de personas, el costo del arriendo se ha convertido en uno de los principales gastos mensuales, una tendencia que expertos prevén que continuará marcando el mercado inmobiliario durante los próximos años.