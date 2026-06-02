Caída en el acceso a vivienda reduce compras y aumenta arriendo en Colombia

El sector inmobiliario colombiano enfrenta una caída en el acceso a la vivienda. Según Camacol, entre 2022 y febrero de 2026, más de 134.000 hogares desistieron de comprar vivienda, con un aumento del 130% en VIS. Las ventas de vivienda nueva caen un 14,7% y las iniciaciones de obra un 45% al inicio del año 2026. reporta

“Observamos una desaceleración en las búsquedas relacionadas con la compra de vivienda, mientras que el interés en arriendo se mantiene dinámico. El mercado está cauteloso por parte de los usuarios frente a decisiones a largo plazo como la compra, postergando la decisión final incluso cuando mantienen una intención activa de búsqueda”, aseguró Lesly Posada, gerente comercial de Fincaraiz.

La plataforma reporta que los precios de venta suben hasta 13% en el año por costos de construcción, materiales, mano de obra y licencias. El 71% busca arriendo y el 29%, compra, según datos de la plataforma en el periodo analizado

“La plataforma se consolida hoy como la herramienta adecuada para que el usuario efectúe una búsqueda especializada donde pueda comparar la oferta, el valor del metro cuadrado y complementar su análisis con precios de arriendo y tasas para detectar oportunidades reales en un mercado tan restrictivo”, puntualizó la ejecutiva.

Según la experta, el comportamiento del consumidor es más analítico, con mayor tiempo de búsqueda y comparación. La coyuntura política refuerza preferencia por arriendo ante incertidumbre del mercado actual

Para Posada, el panorama habitacional para 2026 exige revisión de financiación y apoyo estatal. Afirma que caen ventas VIS y lanzamientos, suben costos de construcción.

“La recuperación del sector dependerá de la capacidad de generar un trabajo articulado entre el Estado, la banca y los desarrolladores privados, en una industria que continúa siendo una de las principales generadoras de empleo del país”, concluyó Posada.

La experta señala que gobierno entrante debe abordar VIS, subsidios y coordinación institucional nacional.