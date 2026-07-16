Compañía KLYM by Coval reportó un crecimiento del 25% en el primer semestre del año

En un entorno en el que las empresas colombianas continúan buscando alternativas para fortalecer su capital de trabajo y acceder a liquidez de manera más ágil, KLYM by Coval registró un crecimiento de 25% en nuevos clientes y de 26% en volumen negociado durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. El desempeño estuvo impulsado por una mayor demanda de soluciones financieras flexibles que permiten a las compañías obtener recursos de manera oportuna sin afectar su capacidad de endeudamiento tradicional.

“Estamos viendo empresas cada vez más enfocadas en proteger su flujo de caja y contar con recursos disponibles para sostener su operación y aprovechar oportunidades de crecimiento. El factoring se ha convertido en una herramienta estratégica porque permite transformar ventas ya realizadas en liquidez inmediata para pagar proveedores, adquirir inventarios, atender obligaciones operativas o responder con mayor agilidad a las necesidades del negocio, sin recurrir a nuevos esquemas de endeudamiento financiero”, afirmó Daniela Torres Sáenz, Country Manager de KLYM by Coval en Colombia.

Daniela Torres Sáenz Foto: Cortesía

El crecimiento de la compañía también refleja una mayor penetración en sectores estratégicos para la economía nacional. Actualmente, el 37% de la cartera de clientes activos de KLYM by Coval corresponde a la industria manufacturera y el 18% a empresas del comercio al por mayor y al por menor, actividades que suelen requerir altos niveles de capital de trabajo debido a sus ciclos de producción, manejo de inventarios y plazos de pago.

“Cada vez más empresas están entendiendo que la liquidez no depende únicamente del acceso al crédito tradicional. Existen activos comerciales, como las facturas, las órdenes de compra y los contratos, que pueden convertirse en recursos inmediatos para operar con mayor tranquilidad y aprovechar nuevas oportunidades de negocio”, agregó Torres.

Este desempeño en Colombia se apalanca además en el fortalecimiento regional de Coval, casa matriz de KLYM by Coval, que recientemente recibió una mejora en su clasificación de riesgo por parte de Humphreys Clasificadora de Riesgo, pasando de Nivel 2/BBB+ a Nivel 1/A-, con perspectiva estable.v