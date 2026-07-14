Laser Airlines retoma vuelos internacionales a Bogotá, Madrid y Santo Domingo desde Anzoátegui, Venezuela

Laser Airlines anunció la reactivación temporal de sus vuelos internacionales hacia Bogotá, Madrid y Santo Domingo desde el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en Barcelona, estado Anzoátegui, como parte de las medidas adoptadas para mantener la conectividad aérea tras el cierre temporal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

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La operación comenzó el 8 de julio, luego de que la aerolínea culminara un proceso de inspección de las aeronaves que permanecían en Maiquetía tras el doble terremoto que afectó al estado La Guaira. En coordinación con las autoridades del sector aeronáutico, la compañía definió un itinerario alternativo para garantizar la continuidad de sus rutas internacionales hacia Europa, el Caribe y Suramérica.

En el caso de la ruta entre Venezuela y Colombia, los vuelos hacia Bogotá operarán los martes, jueves y sábados. Los itinerarios contemplan salidas desde Barcelona a las 9:00 a. m., con llegada a la capital colombiana a las 10:00 a. m., mientras que los vuelos de regreso despegarán de Bogotá a las 11:30 a. m. y aterrizarán en Barcelona a las 2:30 p. m.

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Por su parte, la conexión con Madrid estará disponible los lunes, miércoles, viernes y sábados. Desde la capital española, los vuelos saldrán a las 10:55 a. m. y llegarán a Barcelona a las 2:10 p. m., mientras que el trayecto de regreso partirá a las 5:00 p. m. para arribar a Madrid a las 8:35 a. m. del día siguiente.

La ruta hacia Santo Domingo, en República Dominicana, operará los miércoles y domingos, con salidas desde Barcelona a las 10:00 a. m. y regreso desde la capital dominicana a la 1:20 p. m.

Laser Airlines recomendó a los pasajeros consultar con las agencias de viajes o a través de sus canales oficiales de atención para conocer posibles actualizaciones sobre esta operación temporal, implementada mientras se normalizan las actividades en el aeropuerto de Maiquetía.