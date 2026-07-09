CeraVe ingresa al mercado de protección solar en Colombia: esta es su apuesta

La marca de cuidado de la piel CeraVe anunció su ingreso al segmento de protección solar en Colombia con el lanzamiento de CeraVe Sun, una línea con la que amplía su portafolio en el país y busca fortalecer su presencia en una categoría que registra un crecimiento anual del 11 % a nivel mundial, por encima del 6 % del mercado general de skincare.

“Con este lanzamiento queremos que la protección solar dermatológica deje de ser percibida como un cuidado especializado y se convierta en un hábito cotidiano al alcance de más personas. Nuestro propósito es seguir democratizando el cuidado de la piel con soluciones respaldadas por la ciencia y desarrolladas con dermatólogos”, afirmó Sandra Malca, directora de Marketing de CeraVe.

La empresa señaló que su llegada a esta categoría responde al aumento de la conciencia sobre la prevención de enfermedades de la piel. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se diagnostican entre 2 y 3 millones de casos de cáncer de piel no melanoma y cerca de 132.000 casos de melanoma en el mundo. En Colombia, la Cuenta de Alto Costo reporta que más de 11.000 personas viven con melanoma cutáneo.

La nueva línea incorpora las tres ceramidas esenciales de la marca (1, 3 y 6-II) y la tecnología MVE, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la barrera cutánea mientras protege la piel de la radiación ultravioleta.

“La protección solar ha evolucionado. Hoy los consumidores buscan productos que se adapten a su rutina diaria y que, además de proteger, aporten beneficios para la salud de la piel. Nuestro compromiso es ofrecer fórmulas eficaces que respondan a esas nuevas necesidades”, explicó Malca.

El portafolio incluye una loción protectora para rostro y cuerpo, un protector fluido para pieles mixtas a grasas y un stick solar para facilitar la reaplicación en rostro, labios y zonas sensibles. Los productos estarán disponibles en droguerías, tiendas especializadas y plataformas de comercio electrónico del país.