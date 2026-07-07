Mondelēz International se une a alianza global para impulsar la agricultura regenerativa

Mondelēz International anunció su incorporación oficial al programa “Regenerating Together” de SAI Platform, una iniciativa global que busca impulsar la transición hacia la agricultura regenerativa mediante la colaboración entre actores clave de toda la cadena agroalimentaria.

Ministerio de Agricultura ratifica a la Federación Nacional de Cafeteros como entidad representativa del sector

Con esta incorporación, la empresa pasa a formar parte de una alianza integrada por más de 40 compañías del sector alimentario, como Nestlé, Unilever, Diageo, ADM, Danone, McCain y Carlsberg, con el propósito de fortalecer cadenas de abastecimiento más sostenibles y resilientes.

La iniciativa, diseñada en conjunto con agricultores, agrónomos, ONG y representantes de la academia, establece un marco común para impulsar prácticas de agricultura regenerativa orientadas a la conservación del suelo, la biodiversidad, la resiliencia frente al cambio climático, el uso eficiente del agua y el bienestar de las comunidades agrícolas.

Sobre esto, Luis Gutiérrez, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Mondelēz International, explicó que “contar con cadenas agrícolas resilientes es cada vez más importante para la seguridad del abastecimiento y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Esta iniciativa nos permitirá seguir fortaleciendo nuestro trabajo en agricultura regenerativa junto a otros actores de la industria y del mundo agrícola”.

Conozca la agenda de la IX Cumbre de Sostenibilidad de SEMANA y Semana Sostenible: Transición para el desarrollo

La adhesión de Mondelēz International al programa está en línea con su estrategia de impulsar la agricultura regenerativa como una herramienta para fortalecer la resiliencia del sector agrícola y reducir las emisiones a lo largo de su cadena de valor. Además, la compañía considera que este tipo de alianzas contribuye a su meta global de avanzar hacia Net Zero.

Las empresas participantes coinciden en que retos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos, el estrés hídrico y las dificultades que enfrentan los agricultores están estrechamente relacionados, por lo que consideran indispensable la colaboración para generar transformaciones de largo plazo.

En ese sentido, “Regenerating Together” busca definir metas e indicadores comunes que permitan medir el progreso e impulsar la adopción de prácticas regenerativas a mayor escala. Los próximos avances del programa serán presentados durante el encuentro anual de SAI Platform en Saskatoon, Canadá.