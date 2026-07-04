Multilatina colombiana, especializada en prendas blindadas, es la primera de la región en obtener importante reconocimiento internacional

Cuando de diseño y fabricación de prendas blindadas se trata, los lineamientos de calidad y las certificaciones se convierten, literalmente, en un asunto de vida o muerte. Por esta razón, el National Institute of Justice (NIJ) de Estados Unidos, considerado como el principal referente de esta industria a nivel internacional, establece periódicamente los estándares a seguir por parte de las empresas alrededor del mundo.

El más reciente: NIJ 0101.07, que reemplaza a la versión NIJ 0101.06, introduce requisitos de evaluación más estrictos para los fabricantes de blindaje. Dentro de estos, se destaca la incorporación de un séptimo disparo de prueba a 45 grados, orientado a simular impactos desde trayectorias reales -cerca de zonas críticas como el cuello-; y el incremento en las velocidades de prueba requeridas, tras someter los paneles balísticos a condiciones de desgaste ambiental, como la temperatura, la humedad y el uso prolongado.

En ese sentido, la multilatina colombiana, Miguel Caballero (MC Armor), reconocida por vestir con ropa a prueba de balas a varios de los principales líderes internacionales, incluyendo a mandatarios presidenciales, se convirtió en la primera empresa de la región en obtener dicha certificación de la NIJ; lo que, a su vez, la ubica dentro del top 10 de compañías globales en acreditar su estándar balístico.

El producto certificado, MC-CORTEX-HG2, corresponde al grado de protección más alto contemplado por la norma para amenazas de arma corta de alta energía. La certificación fue emitida de forma independiente y el producto aparece en la lista oficial de productos conformes (Compliant Products List) del NIJ bajo cuatro entidades registradas de la compañía.

“Con gran orgullo compartimos este logro. Estar entre los primeros diez del mundo y ser la primera empresa en Latinoamérica en obtener la certificación NIJ 0101.07 es el resultado directo de más de 35 años con una sola misión: salvar vidas”, afirmó Miguel Caballero, CEO de MC Armor.