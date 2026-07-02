Empresa de productos de papel e higiene comienza operaciones tras la alianza de US$3.400 millones entre Suzano y Kimberly-Clark

Arbex inició oficialmente sus operaciones como una empresa independiente dedicada a la fabricación de productos de papel e higiene, al tiempo que presentó su identidad corporativa, su estructura organizacional y el equipo que liderará la compañía. La firma surge del acuerdo estratégico por US$3.400 millones anunciado en 2025 entre Suzano, el mayor productor mundial de pulpa, y Kimberly-Clark, multinacional especializada en bienes de consumo y cuidado personal. Desde ahora, la compañía atenderá a consumidores y clientes profesionales en más de 70 mercados distribuidos en los cinco continentes.

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Como parte de esta nueva etapa, Arbex asumió los activos que pertenecían a la división International Family Care & Professional (IFP) de Kimberly-Clark. Con esta operación incorporó 22 plantas de producción ubicadas en 14 países, además de un portafolio compuesto por más de 40 marcas regionales, entre ellas Andrex, Hakle y Scottex. Asimismo, obtuvo una licencia de largo plazo para comercializar reconocidas marcas globales de Kimberly-Clark, como Kleenex, Cottonelle, Scott, WypAll, Viva y Kimberly-Clark Professional.

El liderazgo de Arbex estará encabezado por Ehab Abou-Oaf, quien dejó la presidencia de la división International Family Care & Professional (IFP) de Kimberly-Clark para asumir como director ejecutivo de la nueva compañía. Desde Londres, donde estará ubicada gran parte del equipo directivo global, liderará la estrategia de la empresa.

El equipo ejecutivo también estará integrado por Luis Bueno, exvicepresidente ejecutivo de la división de bienes de consumo de Suzano, quien asumirá la dirección de operaciones; Oscar Mousinho, con trayectoria en Kimberly-Clark y más recientemente director financiero global de la división de nutrición para mascotas de Mars, ocupará el cargo de director financiero. Por su parte, Walter Schalka, quien dirigió Suzano durante más de una década hasta 2024, presidirá el consejo de administración de Arbex.

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Ehab Abou-Oaf, CEO de Arbex, mencionó que “Esta nueva empresa reúne una distinguida tradición, un portafolio de marcas de confianza y una visión convincente para el futuro. Nuestras empresas matrices nos han proporcionado una base sólida y una posición de liderazgo en el mercado. En un panorama global cada vez más dinámico y en constante evolución, Arbex emprende un nuevo camino desde una posición de fortaleza, y creemos que podemos dar forma al futuro del sector de los productos de papel y de higiene.”

Asimismo expresó que “Nuestra prioridad inmediata es garantizar una transición fluida y sin contratiempos para nuestros colegas, clientes y consumidores de todo el mundo. Nuestro equipo trabajará arduamente para hacer crecer nuestro negocio, continuar ganándonos la confianza de cientos de millones de hogares en todo el mundo que utilizan nuestros productos a diario, y manteniendo nuestro compromiso de ofrecer calidad, sostenibilidad y valor”.