Asociación impulsa la profesionalización de la planeación financiera en Colombia

La Asociación Colombiana de Planeación Financiera (ACPF) adelanta una estrategia para fortalecer la planeación financiera en el país y promover la profesionalización de quienes se desempeñan en este campo. La entidad busca consolidar una comunidad de especialistas y elevar los estándares de la asesoría financiera en Colombia.

Actualmente, el país es el único de habla hispana con profesionales certificados bajo el estándar internacional CFP, otorgado por la Financial Planning Standards Board (FPSB). En Colombia existen diez especialistas con esta certificación, enfocada en seis pilares: flujo de caja, administración de activos, jubilación, gestión de riesgos, planeación fiscal y protección patrimonial.

Johan Lozano, vicepresidente de la ACPF, señaló que “esta certificación está presente en más de 23 países y cuenta con más de 230.000 profesionales certificados en el mundo. Traer este estándar a Colombia y a Latinoamérica significa estar a la vanguardia de la asesoría financiera global y, lo más importante, responder a las necesidades que hoy están buscando los clientes”.

Sobre la metodología, agregó: “Lo más importante cuando te certificas es que te centras en el cliente; las soluciones vienen después”.

Por su parte, Katherin Díaz, especialista en tributación corporativa, afirmó que “durante el último año hemos visto indicadores que muestran un mayor interés de los colombianos por la educación y la planeación financiera”, tendencia que, según indicó, ha incrementado la necesidad de acudir a planeadores financieros certificados.