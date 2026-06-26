Buenaventura impulsa la salida del café colombiano hacia los mercados internacionales

En el marco del Día Nacional del Café, que se celebra este 27 de junio, Puerto Aguadulce destacó la importancia de la infraestructura portuaria y logística que conecta al sector cafetero con el mundo. El reconocimiento se da en un contexto favorable para el sector, luego de que el país superara los 13 millones de sacos exportados en 2025 y registrara una recuperación en su producción durante 2026.

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Cada taza de café colombiano que llega a los mercados internacionales es el resultado de una cadena que nace en las zonas cafeteras del país, involucra el trabajo de más de 500.000 familias cafeteras y recorre miles de kilómetros hasta consumidores en América, Europa y Asia. Ese proceso depende de una red logística que permite preservar la calidad del grano y fortalecer la presencia del café colombiano en el comercio mundial y en la economía nacional.

Gracias a su ubicación sobre el océano Pacífico, Buenaventura facilita el acceso del café colombiano a mercados de alto crecimiento, especialmente en Asia-Pacífico. De acuerdo con la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce (SPIA), durante 2025 el terminal movilizó más de 3.500 contenedores de café, consolidándose como uno de los principales puntos logísticos para las exportaciones del sector.

La terminal también resalta sus procesos de control de humedad durante el almacenamiento y transporte, un aspecto que contribuye a preservar las condiciones del grano hasta su llegada a los compradores internacionales.

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Sobre esto, Álvaro Otero, gerente general de Sociedad Puerto Industrial de Aguadulce, explicó que “más allá de la movilización de carga, esta operación representa una contribución directa a la competitividad del país. Cada contenedor exportado refleja el esfuerzo conjunto de productores, cooperativas, exportadores, transportadores y operadores logísticos que trabajan para que Colombia mantenga su liderazgo como uno de los principales referentes cafeteros del mundo”.

El desempeño de la cadena logística cobra especial relevancia en un producto que continúa siendo uno de los principales bienes de exportación del país. La eficiencia del transporte y la conectividad marítima no solo facilitan el acceso a nuevos mercados, sino que también fortalecen la competitividad de la caficultura colombiana y respaldan los ingresos de miles de familias que dependen de esta actividad económica.