Congresista pide eliminar temporalmente el IVA a materiales de construcción tras el terremoto

El representante a la Cámara por Risaralda, José Durguez Espinosa Martínez, del Centro Democrático, le pidió al presidente Abelardo De La Espriella adoptar alivios tributarios y medidas para abaratar la reconstrucción de los municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto.

En una carta enviada este martes, el congresista propuso que, dentro de la emergencia económica anunciada por el Gobierno, se establezca una exención temporal del IVA para productos y materiales de construcción destinados exclusivamente a la reedificación en las zonas golpeadas por el sismo. Planteó que la medida tenga límites territoriales y temporales definidos.

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Durguez también solicitó suspender temporalmente el cobro de peajes en los corredores viales que conducen a las áreas más afectadas, con el argumento de reducir los costos de movilización de materiales y facilitar el ingreso de ayuda humanitaria.

Además, pidió al Gobierno estudiar un proyecto de ley con beneficios tributarios e incentivos para la recuperación económica regional, tomando como referencia las leyes Páez y Quimbaya, expedidas después de anteriores desastres naturales.

Terremoto Aeropuerto Matecaña 12 agosto 2026 Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El representante solicitó, además, que las necesidades de reconstrucción se incorporen a la revisión del proyecto de Presupuesto General de la Nación que volverá a ser presentado al Congreso.