Finanzas
Fondo Nacional del Ahorro activa alivios para afectados por el terremoto y habilita línea exclusiva
Afiliados con créditos vigentes podrán acceder a periodos de gracia.
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12 de agosto de 2026 a las 4:56 p. m.
Entre las alternativas indicadas por el FNA, se encuentran los periodos de gracia para el pago de cuotas y la modificación de las condiciones del crédito. Foto: Montaje Semana
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