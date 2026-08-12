Finanzas

Fondo Nacional del Ahorro activa alivios para afectados por el terremoto y habilita línea exclusiva

Afiliados con créditos vigentes podrán acceder a periodos de gracia.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

12 de agosto de 2026 a las 4:56 p. m.
Entre las alternativas indicadas por el FNA, se encuentran los periodos de gracia para el pago de cuotas y la modificación de las condiciones del crédito.
Entre las alternativas indicadas por el FNA, se encuentran los periodos de gracia para el pago de cuotas y la modificación de las condiciones del crédito. Foto: Montaje Semana
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