Taliana Vargas alertó por importante situación e hizo petición tras el terremoto en Colombia: “Las más críticas”

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto provocó preocupación en distintas regiones del país. La intensidad del movimiento llevó a que numerosos ciudadanos evacuaran de manera preventiva sus viviendas, lugares de trabajo y establecimientos, mientras las autoridades verificaban posibles afectaciones.

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Tras los primeros reportes, los organismos de socorro desplegaron equipos para inspeccionar las zonas donde se registraron los movimientos más fuertes y establecer si había daños en viviendas, edificaciones y otras estructuras. Las labores de atención se extendieron durante la jornada para responder a las necesidades de las comunidades afectadas.

Cali fue uno de los puntos que concentró la atención debido a los reportes relacionados con las consecuencias del sismo. En medio de este panorama, Taliana Vargas, esposa del alcalde Alejandro Eder, se hizo visible por su presencia en diferentes sectores de la ciudad y por el acompañamiento a las labores de asistencia.

La exreina participó en actividades relacionadas con la atención de los damnificados y visitó centros de acopio donde ciudadanos y organizaciones han concentrado alimentos, elementos de primera necesidad y otras ayudas para quienes resultaron afectados. Su presencia no pasó desapercibida y generó diversas reacciones entre los habitantes de la capital del Valle y usuarios de redes sociales.

Sin embargo, en medio de las jornadas derivadas de la emergencia, Taliana Vargas también llamó la atención por un video que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, una publicación que rápidamente despertó comentarios entre sus seguidores.

De acuerdo con lo que se vio, la actriz habló sobre una situación importante que se presentaba en Cali y mencionó que las siguientes horas eran las más críticas. Vargas indicó que ese periodo era clave para salvar vidas y rescatar a personas con vida, con el objetivo de evitar que aumentara el número de víctimas mortales.

“Las próximas horas en Cali son las más críticas. Por eso hoy les voy a hacer una solicitud que parece muy fácil, pero es fundamental en estos momentos: silencio”, dijo en un clip.

“Silencio en zonas de rescate, silencio para que bomberos y rescatistas puedan escuchar una voz, un golpe, una señal, algo que les indique que alguien sigue ahí”, agregó.

Allí mencionó que mantener el silencio era clave para encontrar a hijos, padres, familiares y seres queridos que seguían desaparecidos. Vargas enfatizó que ese “silencio podía ser esperanza” para quienes permanecían bajo los escombros.

“Respetemos el silencio. Hoy, 12 de agosto, quedan pocas horas para salvar vidas”, concluyó.