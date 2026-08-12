Andrea Petro, insensible: en plena emergencia por el terremoto, atacó al alcalde Alejandro Eder y la criticaron

Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, recibe múltiples críticas de la opinión pública por atacar en redes sociales al alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien está concentrado en atender a las víctimas que dejó el terremoto.

Ella reprochó a Eder por imponer un toque de queda ese 10 de agosto, entre las 8:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, una medida que evitó hurtos y alteraciones del orden público, según reportaron las autoridades.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, le envió mensaje a Nayib Bukele

Petro comentó: “Imponer un toque de queda es la peor decisión. Cada minuto cuenta y puede salvar una vida. Hoy es el pueblo el que está rescatando y ayudando. Prioricen lo urgente: salvar vidas. Esto no demuestra autoridad, demuestra improvisación, falta de reacción y pánico ante una emergencia”.

Las críticas no se hicieron esperar. Usuarios en X le reprocharon: “Infórmese un poquito sobre la aplicación y razón de la medida en vez de estar escribiendo sin saber. Y ya que le interesa tanto la tragedia, preocúpese por la plata que se robaron durante el ‘gobierno del cambio’ y la cual faltará para atender la tragedia”, le comentó uno de sus seguidores.

El emotivo reencuentro entre Taliana Vargas y Alejandro Éder tras atender la emergencia en Cali por el terremoto

Uno más, identificado como Carlos Castellanos, le afirmó: “Andrea, por favor, lea al respecto de la gestión del riesgo y después decide si borra este trino o si pide excusas. Acepto, esta no es su especialidad, pero es muy irresponsable hablar de algo que desconoce. Si no es capaz de investigar, escríbame y yo le explico en unos minutos”.

Andrea Petro también habló de la agresión de la que fue víctima Alejandro Eder mientras recorría diferentes sectores de la ciudad para acompañar la atención de la emergencia.

Alejandra Azcárate estalló por situación en medio de grave emergencia por terremoto en Colombia y tiró ácido mensaje: “Qué asco”

El mandatario se encontraba en compañía de varias personas cuando comenzó a recibir gritos y reclamos por parte de algunos ciudadanos. Andrea Petro quiso tomar la palabra en redes sociales y cuestionar a Eder por lo que sucedía en Cali.

En las historias de la empresaria, se refirió a lo que consideraba importante para la ciudad y comenzó por las peticiones de los caleños.

“Aquí es evidente que el alcalde tiene que escuchar a los caleños y entender la indignación que existe contra él. Si la gente reacciona así, seguramente es porque algo no se está haciendo bien. Un toque de queda es una cachetada a la empatía y a la voluntad de miles de caleños que están intentando salvar vidas”, dijo.

“Y militarizar la ciudad para imponer el orden, en lugar de poner a nuestras Fuerzas Armadas al servicio de la emergencia y de salvar vidas, demuestra que se está priorizando el control sobre las personas, en lugar de las vidas. ¡Así no es!“, agregó.

Andrea Petro cuestionó a Alejandro Eder. Foto: Instagram @andreapetro91

Por esos comentarios, la ciudadanía también le está reprochando a Andrea Petro: “Esta mujer, Andrea Petro, no tiene moral para cuestionar, ¿o se olvida que el padre, como presidente, destruyó este país?“, dijo una usuaria en X.