Andrea Petro, hija del presidente, habló con SEMANA sobre el valor de la casa en Chía que está vendiendo el jefe de Estado con Verónica Alcocer: “No es fácil”

El presidente Gustavo Petro ha insistido en sus más recientes discursos que llegó a la presidencia en 2022 con una casa en Chía, Cundinamarca, y saldrá del gobierno este 7 de agosto con media. Se refiere al proceso de separación con su exesposa Verónica Alcocer, en el que tendrán que vender y dividir el predio que compraron desde hace más de una década.

Andrea Petro, hija del presidente, aseguró que el “poder fracturó” a su familia

La venta del bien será clave para definir la suerte del jefe de Estado. Por ahora, lo más probable es que permanezca en esa casa desde la próxima semana cuando deje de ser presidente de Colombia.

Su hija, Andrea Petro, habló con SEMANA y concedió una extensa entrevista en la que se refirió a los escándalos más recientes de su padre, entre ellos, la venta del predio a las afueras de Bogotá, donde el presidente ha aparecido en múltiples fotografías, entre ellas con su hermano, Juan Fernando Petro.

Juan Fernando Petro y Gustavo Petro Foto: Juan Fernando Petro

“Esa casa de Chía está en venta desde hace 10 años. No la han podido vender, pero siempre ha estado a la venta. Avanza el divorcio y ellos (Alcocer y Petro) tienen que separar sus partes”, dijo la hija mayor del hoy jefe de Estado.

Petro, quien no tiene filtros para decir las cosas, le contó a este medio que la vivienda no la han podido vender “porque es de Gustavo Petro. Y, segundo, mi papá y Verónica Alcocer están en la lista Ofac, de Estados Unidos. No creo que sea tan fácil hacer un negocio con ellos sobre ese bien que, creo, está considerado dentro de esa lista. No será fácil venderla. Pienso que mi papá se quedará ahí, por lo menos un año más".

Andrea Petro Foto: SEMANA

SEMANA le preguntó a Andrea Petro cuál es el precio que el hoy presidente está pidiendo para vender su vivienda y ella respondió: “No tengo la más remota idea, pero esas casas están como en 2.000 o 3.000 millones de pesos. Aunque siguen siendo viviendas de alto valor, se han desvalorizado frente a conjuntos residenciales más modernos construidos en Chía”.

Andrea Petro Foto: AFP

Petro, quien se desempeña como empresaria de ropa en Colombia, vive en Francia desde hace varios años. Y desde allí manifestó que su padre y Verónica Alcocer difícilmente le obtendrán a la casa el valor que pagaron, en su momento, para adquirirla.

En medio de la entrevista, Andrea Petro también habló del futuro que le espera a Gustavo Petro después de que entregue su poder, entre ellos, un posible exilio.

“Yo pensé en el exilio. Y me pregunté: ¿dónde? Hay rumores que dicen que se iría junto a Rafael Correa a Bélgica. También está la opción de Suiza, pero no lo veo pidiendo exilio, porque él es una persona que, así se vaya del país, no va a estar más de tres meses por fuera. Entonces no amerita que pida exilio y vuelva en tres meses a su país. Lo dudo. Además, él es europeo. Dudo mucho que pida asilo político cuando es europeo y puede vivir como un ciudadano normal. El asilo político es para tener una protección internacional, pero por el momento no hay ningún contexto contra él. Abelardo De La Espriella puede gritar y tratar de meter a mi papá a la cárcel, pero, por el momento, no hay ningún riesgo. Y él no tiene por qué esconderse si no ha hecho nada".