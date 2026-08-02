“A Verónica Alcocer le dieron 2 millones de euros en campaña. Es que yo lo sé”, explosivo audio de Eva Ferrer sobre la primera dama

Eva Ferrer era la amiga más cercana a Verónica Alcocer. No solo fue la persona encargada de dirigir el proyecto de marca personal de la primera dama en las elecciones que llevaron a la victoria a Gustavo Petro, que muchos señalaban como una campaña paralela, por la dimensión y la envergadura de ese trabajo, sino que la acompañó en los primeros años en el poder hasta que hubo una ruptura sin marcha atrás. Por eso, todo lo que dice en los audios revelados por SEMANA en su última portada es muy impactante.

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Ferrer narra cómo alrededor de la primera dama hubo una danza de millones. Y le pone números a las gigantescas cifras que se movieron en la campaña presidencial. “A Verónica le dieron 2 millones de euros en campaña (unos 7.100 millones de pesos a precio de hoy), Manel se los dio. Es que yo lo sé”, dice en las grabaciones. Se refiere a Manel Grau, el polémico catalán que fue visto con ella en Estocolmo en unos videos que fueron virales.

Y luego agrega: “Y el dinero les gusta pa ellos”.

Ferrer obviamente sabe que el dinero no es simple generosidad. “Ellos hacen la regla de tres y dicen: ‘Esta tía se está sacando tanto por tanto’“, se le escucha decir en otro momento en los audios.

Ferrer habla de la complicada vida llena de lujos y gastos que sostiene Verónica Alcocer con ese dinero. “El modo de vivir de la señora. (...) El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales”, dice. Esa cifra equivale hoy a 183,2 millones de pesos.

“Le gusta viajar, le gusta tocar dinero, le gusta tener una cohorte alrededor que le hagan la ola”, asegura. quien fue su amiga la describe como una señora impotable que nadie puede resistir.

“Manel… este también me dijo: ‘Bueno, qué sueldo’. Y luego, pensando, le digo: ‘Es que no hay dinero que pague aguantar a Verónica’. ¿Esta señora? ¿Aguantar a esa señora? Dios. No hay dinero que aguante a esa señora. Yo le digo, ojalá… Yo siempre le he dicho a Manel: ‘Ojalá estén saliendo mil negocios y ganéis mucha pasta, porque te lo mereces todo’. La tía es un (uff)... Un ratito, estupendo, pero…”, se escucha en las grabaciones.

Bolsas de dinero

En otro aparte de los audios, a Ferrer se la escucha diciendo la forma tan impresionante en que se movía la plata en el Palacio de Nariño.

“Dinero en cajas y bolsas, de ella (presuntamente en referencia a Verónica) y Carolina Plata. O sea, nunca he visto la caja, pero yo sé que la han visto porque hay una amiga que estuvo viviendo con ellos. Dice: ‘Eva, ahí entraban bolsas’. Pues las cajas están llenas”, dice.

Y cuenta que no tiene el rastro de a dónde se ha ido el dinero “desaparecido”. Por ejemplo, habla de 1.000 millones en las consejerías.

“Sabemos que de la Consejería han desaparecido $1.000 millones. En cash (efectivo). (...) ¿Quién los tiene? ¿Dónde están?”, dice.

Y agrega que, sin embargo, ella ha tenido que buscar otras platas.

“Yo tuve que llamar a una fundación para que pagaran el viaje de Verónica a Noruega, ¿vale? Entonces, claro, yo me quedé sin cartuchos. Pero que lo sepáis, que lo sepáis”, dice.

Ferrer cuenta detalles inéditos de todo lo que se vivió en estos cuatro años y hechos que la Fiscalía deberá investigar.