“Este gobierno hizo de los líos de faldas internos el centro de la corrupción”: anuncian denuncia contra Verónica Alcocer tras explosiva revelación de SEMANA

Después de las revelaciones de SEMANA sobre presuntos hechos de corrupción ligados a la primera dama, Verónica Alcocer, el país político ha reaccionado.

SEMANA revela explosivos audios que comprometen gravemente a Verónica Alcocer y a su círculo de amigos catalanes en presuntos hechos de corrupción: “Mafia, banda de criminales”

Uno de los que se pronunció fue el senador santandereano Óscar Villamizar, quien advirtió que denunciará a la primera dama.

“Anuncio que voy a denunciar a Verónica Alcocer por tráfico de influencias y peculado como interviniente. Este gobierno hizo de los líos de faldas internos el centro de la corrupción. Asqueante”, escribió en su cuenta de X el senador del Centro Democrático.

Verónica Alcocer

En una investigación de este medio publicada en la más reciente edición se dio a conocer audios que señalan que la primera dama y sus amigos catalanes habrían convertido al Gobierno Petro en un millonario botín.

Las denuncias se desprenden de grabaciones en poder de SEMANA en las que se escucha a la estratega de marketing y comunicación colomboespañola Eva Ferrer Galcerán haciendo graves señalamientos contra Alcocer y su círculo más cercano.

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En los audios se escucha a Ferrer Galcerán señalar a Alcocer y conocidos catalnes como una “banda de criminales”, testaferros, responsables de recursos públicos desaparecidos y embolatados, así como habla de bolsas repletas de dinero, despilfarro y el costoso estilo de vida de Alcocer.

Además, menciona nombres de funcionarios presuntamente comprometidos.

En 2021, Ferrer Galcerán se convirtió en la mano derecha de Alcocer cuando dirigió su proyecto de marca personal durante la campaña presidencial.

En septiembre de 2022, semanas después de la posesión del presidente Petro y tras ser nacionalizada colombiana en tiempo récord, la catalana aterrizó en el Gobierno como consejera presidencial para la niñez.

Después, en enero de 2023, fue nombrada consejera para la Reconciliación.

La cercanía de Ferrer Galcerán con Alcocer le permitió ser testigo de excepción de cómo se dio la campaña para ganar la competencia electoral en 2022.

En uno de los audios revelados por SEMANA se le escucha reclamando dineros que, supuestamente, le deben desde la campaña presidencial y que no le han pagado, a pesar de haber estado incluso en el mismo gobierno.

Con un tono fuerte de molestia, Ferrer lanza una frase demoledora sobre una millonaria suma en moneda extranjera que, según ella, fue entregada por Manuel Grau a Alcocer.

“A Verónica le dieron 2 millones de euros en campaña (unos 7.100 millones de pesos a precio de hoy), Manel se los dio. Es que yo lo sé”, dice en las grabaciones. En su reclamo, Ferrer Galcerán asegura: “Y el dinero les gusta pa’ ellos”. Además, habla de que ha recibido intimidaciones y se queja de que no entiende cómo no le han saldado la deuda.

“Yo sé que con otra persona, en España, cuando me han llegado aquí… Con matones, ¿vale? (...) La pregunta es eso. ¿Cómo habéis dejado que esto se alargue tanto teniendo el dinero?”, manifiesta.

La estratega también habló sobre pagos por reuniones: “Y que ganan pico por cada reunión que tenía. A mí me dijeron que cobraban 50.000 euros”.

En las grabaciones, Eva Ferrer describe a la primera dama, Verónica Alcocer, quien fue su amiga íntima, como una persona insoportable para su círculo cercano. Foto: Suministrada a Semana/API.

Incluso de las preferencias de la primera dama y su percepción de que esta es insoportable: “Le gusta viajar, le gusta tocar dinero, le gusta tener una cohorte alrededor que le hagan la ola”.

Lo dicho en los audios es tan grave que se le escucha mencionar a los “testaferros” de la primera dama y que ha sido amenazada. tiene “testaferros” y recuerda haber sido amenazada.

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“Verónica tiene de testaferros a varios primos. El que me amenazó a mí es el testaferro del primo. Le dije: ‘No, que yo lo prefiero en un…’. ¿No te expliqué? Le ofrecieron una notaría a una conocida mía que había dado información para joderme. (...) Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales. Es una banda de criminales”, manifiesta Ferrer Galcerán.

Finalmente, se refiere en las grabaciones a un italiano, a quien relaciona con uno de los catalanes.

“Yo a Manel le he estado sacando información todo el día. Entonces, ya sé quién es el testaferro de Manel. El italiano. Claro, ¿tú qué crees? Del italiano depende él de todo”, se escucha en el registro.

También mencionó que hay dineros provenientes del supuesto testaferro: “(...) Que el italiano te haga un préstamo como… Te lo paga y le haces un préstamo que nunca le devuelves”.