“La cagamos”: Andrés Bilbao se disculpó públicamente tras controversia por oferta laboral sin pago y tomó contundente decisión

Andrés Bilbao, cofundador de Rappi y actual líder de 30X, se pronunció luego de la fuerte controversia que desató una oferta laboral publicada en su LinkedIn, en la que buscaba a un creador audiovisual para trabajar en la producción de contenido sin recibir remuneración económica.

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Tras la ola de críticas que recibió en redes sociales, el empresario reconoció públicamente el error este 1.° de agosto. Asumió la responsabilidad y aseguró que la propuesta nunca debió hacerse. Dos días antes, había hablado con SEMANA.

“El post que vieron nunca debió existir. Tuvimos una serie de errores operacionales, no una decisión mía sobre cómo redactar ese post. Como fundador, es mi responsabilidad todo lo que ocurre en mi compañía y redes y, por eso, no le esquivo el tema, pero quiero ser claro en que ese texto, tal como salió, no refleja cómo pensamos ni cómo trabajamos en 30X. A quienes rechazaron y cuestionaron la oferta les doy la razón. Nuestra posición como compañía es clara: todo trabajo se remunera desde el primer día. Ya hicimos los cambios operativos necesarios para que esto no vuelva a pasar”.

Lea acá la entrevista completa que le dio a SEMANA:

“El ‘post’ que vieron nunca debió existir”: Andrés Bilbao, cofundador de Rappi, habló con SEMANA tras la polémica por una oferta laboral sin pago

La polémica surgió después de que en LinkedIn apareciera una convocatoria dirigida a “estudiantes, practicantes o personas que estuvieran dando sus primeros pasos en el mundo audiovisual”.

En la publicación se indicaba que se buscaba un cineasta o profesional interesado en conocer el funcionamiento interno de 30X y colaborar con la creación de contenido para las redes sociales de Bilbao.

El punto que generó indignación fue que el anuncio aclaraba que la oportunidad no tendría pago, argumentando que podía representar una experiencia valiosa para fortalecer el portafolio profesional de quien aceptara el reto.

Oferta laboral de Andrés Bilbao que generó controversia. Foto: Redes sociales

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Así, este sábado 1.° de agosto, Andrés Bilbao decidió hablar a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde comenzó con una frase que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios: “Hace un par de días la cagamos. Lo que hicimos fue absolutamente indefendible. Y el post que ustedes vieron no tiene ningún tipo de defensa”.

Durante su intervención, el empresario reconoció que, aunque no fue quien tomó directamente la decisión de publicar la oferta, asume completamente la responsabilidad por lo ocurrido. “Ese post es 100 % mi responsabilidad, como todo lo que pasa en las redes de 30X”, afirmó.

Bilbao también admitió que la convocatoria desconocía la realidad laboral de miles de personas en Colombia y América Latina. “Hay un poco de gente que sufre y trabaja duro por llegar a fin de mes, como para que ahorita vengamos a decirles que tienen que trabajar gratis”, expresó.

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En su mensaje, fue enfático en que el trabajo siempre debe ser remunerado y aseguró que la empresa no volverá a promover este tipo de iniciativas: “No trabaja nadie gratis en 30X y no va a trabajar nadie gratis en 30X nunca”.

Asimismo, explicó que este tipo de convocatoria termina siendo excluyente, ya que solo quienes cuentan con respaldo económico pueden aceptar empleos sin remuneración. “El trabajo puede ser un hit en Google o Microsoft, pero si no es remunerado, solo los superricos pueden acceder. Es superexcluyente”, manifestó.

El cofundador de Rappi también aseveró que lamenta el mensaje que pudo transmitir a los jóvenes emprendedores. “Me duele mucho que crean ahora que emprender es aprovecharse de la gente. Eso no es emprender”, dijo, insistiendo en que las empresas deben generar valor para la sociedad y no únicamente para sus inversionistas.

Como parte de las acciones para resarcir lo ocurrido, anunció que 30X destinará 15.000 dólares a una escuela de cine, con el fin de crear becas para estudiantes del sector audiovisual. Aunque reconoció que la medida no soluciona la situación, afirmó que es un primer paso. Prometió impulsar nuevas iniciativas enfocadas en educación y oportunidades laborales.