Este es el trabajo que más sueñan tener los colombianos en 2026, según Google

Las profesiones soñadas ya no son las mismas de hace algunos años. Hoy, cada vez más personas imaginan su futuro frente a una cámara, creando videos para internet y compartiendo contenido con millones de usuarios.

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Esa realidad quedó reflejada en un estudio de la empresa Remitly, que reveló que ser YouTuber es el trabajo más deseado por los colombianos en 2026, de acuerdo con las búsquedas realizadas en Google.

Las personas buscarían contar con su canal de Youtube. Foto: Getty Images

El informe analizó cuáles son las profesiones más buscadas por las personas en distintos países y encontró que Colombia hace parte del grupo de naciones donde la creación de contenido digital ocupa el primer lugar.

El mismo resultado se registró en México, Argentina, Chile, Perú y España, lo que evidencia la popularidad de esta profesión en el mundo hispanohablante.

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Detrás de este interés está el éxito de cientos de creadores de contenido que han logrado convertir YouTube en una carrera profesional. Muchos producen videos sobre entretenimiento, videojuegos, cocina, tecnología, viajes o educación y, gracias a la publicidad, las alianzas con marcas y otras fuentes de ingresos, han transformado esta actividad en su principal ocupación.

El estudio también muestra que las nuevas generaciones buscan profesiones que les permitan tener mayor libertad, trabajar desde cualquier lugar y desarrollar proyectos propios. Aunque convertirse en YouTuber no garantiza el éxito, sí representa una opción cada vez más atractiva para quienes buscan vivir de su creatividad.

YouTube es una de plataformas preferidas por los creados de contenido. Foto: Getty Images

No todos los países, sin embargo, comparten el mismo objetivo. Mientras en Colombia y buena parte de América Latina predomina el interés por convertirse en creador de contenido, en otras regiones las personas prefieren profesiones como piloto, empresario, escritor, médico o abogado.

Para elaborar el ranking, Remitly analizó las búsquedas relacionadas con frases como “cómo ser...” o “cómo convertirse en...” en Google, con el fin de identificar cuál era la profesión que generaba mayor interés en cada país.