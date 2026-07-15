Por ley, jornada laboral baja a 42 horas a partir de este 15 de julio, pero ya hay empresas en las que solo se trabaja 4 días

En la coyuntura de la última etapa de la aplicación de la Ley 2101, en la que se aprobó en el Congreso de la República que a partir del 2023 se empezaría una reducción gradual en la jornada laboral semanal, hasta llevarla a 42 horas en 2026, la Federación Colombiana de Gestión Humana-Acrip le tomó el pulso a la medida para establecer qué tanto se está aplicando.

Desde la percepción se hacen conjeturas que apuntan a que ahora hay menos trabajadores atendiendo en un restaurante, por ejemplo, como efecto de los mayores costos de pagar a un empleado, lo que no solo incluye la reducción de la jornada semanal, sino también las normas contenidas en la reforma laboral.

Por ello, el sondeo realizado por Acrip le pone estadísticas al asunto, las cuales revelan lo que realmente está sucediendo.

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Menor rentabilidad empresarial

Las conclusiones del estudio tienen tanto de largo como de ancho. Evidencian que, no obstante a ser una medida positiva para los trabajadores, que les permite un equilibro entre la vida laboral y la personal, un 68 % de empresas que fueron consultadas afirma que la implementación de la Ley de reducción gradual de la jornada laboral disminuirá la rentabilidad de las empresas.

La Ley en mención, que fue aprobada en 2021, estableció menos horas de trabajo con el mismo sueldo, lo que implicó subir el valor de la hora ordinaria y el aumento de horas extras y recargos nocturnos.

Según el informe de Acrip, en la actualidad, ya la mitad de las empresas trabajan solo 5 días a la semana. Para ello, el 51,2 % de las compañías manifestó que había tenido que reorganizar turnos para continuar con la producción, de manera que pudieran cumplir con la medida sin afectar el resultado empresarial.

Trabajo con 42 horas a la semana Foto: Suministrada por Comfandi

Hasta el 14 de julio, un día antes de la entrada en vigencia del último peldaño de la ley, es decir, el que obligará a partir del 15 de julio a aplicar jornadas de solo 42 horas a la semana, el estudio de Acrip halló que más del 71 % de empresas ya había entrado en la ola, con 44 horas semanales.

Solo 4 días

El porcentaje de empresas que labora solo con 4 días es bajo: del 4 %. Por el contrario, la cifra de compañías en las que sus empleados trabaja 6 días se sube a 44 %.

Previo a la entrada en vigencia obligatoria de la reducción de la jornada hasta el nivel mínimo aprobado en la ley, que es de 42 horas, el 14 % de los consultados ya se había adelantado a reducir el tiempo laboral. Un 9 % de encuestados, incluso, se pasaron, aplicando una jornada de solo 40. Entre tanto, un 6 % de sociedades aplica jornadas semanales de 43 horas.

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Juan Carlos Ramírez, presidente de Acrip, manifiesta que la medida tiene cara y sello. “Sin duda esta es una medida que favorece el bienestar de los empleados para tener más tiempo y balance con su vida personal, pero se constituye un reto importante para las organizaciones en término de ajustar los procesos que aseguren una productividad efectiva y sin sobrecostos”.

Juan Carlos Ramírez, presidente ACRIP Foto: ACRIP

Impacto positivo en la rotación de personal

Donde se aplica la jornada laboral reducida hay más probabilidad de que el empleado se quede un mayor tiempo en la empresa. Así lo revela el estudio de Acrip: con 6 días de trabajo a la semana la rotación laboral era de 17,1 %, con la reducción, a cinco días la rotación fue de 15,9 %, señala el estudio.

Con el nuevo panorama, la flexibilidad se volvió protagonista. Así, el 55,4% de las empresas afirmó tener implementado un horario flexible de entrada y de salida, mientras que el 44,6 % dijo no tenerlo.

Un reto difícil

La disyuntiva de la medida está entre tener en la balanza dos exigencias claves para la operación y resultados empresariales: el bienestar de los trabajadores y sostener la productividad en menos tiempo. Las dos premisas podrían ir de la mano si se logra aumentar la productividad, lo que, sin embargo, no es tan fácil, en un entorno que no tiene todas las herramientas tecnológicas necesarias.

Charles Chapman Foto: Suministrado SEMANA

El Dane halló que la productividad por hora aumentó, de 0,76 % en 2023, a 3,43 % en 2024. Dicho aumento, según Charles Chapman, experto en temas laborales, está directamente relacionado con la disminución del número promedio de horas trabajadas a la semana.

Pero no a todas las empresas les va como a la generalidad. Según el experto, “la implementación de una jornada más corta sin ajustes en productividad implicó para ciertas empresas, un aumento en el costo laboral por hora, especialmente para las MiPymes que operan con márgenes ajustados”.