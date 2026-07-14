Solo uno de cada cuatro colombianos controla en qué gasta su dinero

Aunque nueve de cada diez colombianos aseguran que planifican sus gastos, la realidad muestra que una parte importante de la población aún enfrenta dificultades para administrar sus finanzas. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, solo uno de cada cuatro colombianos sabe exactamente en qué gasta su dinero, mientras que apenas uno de cada cinco podría responder a un gasto imprevisto importante.

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El panorama refleja que el avance de la inclusión financiera no ha estado acompañado, en la misma proporción, por una mayor educación financiera. Según datos de la Fundación WWB Colombia, únicamente el 16 % de los colombianos comprende conceptos básicos relacionados con las finanzas personales: la elaboración de presupuestos, el uso responsable del crédito y la prevención del sobreendeudamiento.

“Aunque el país ha avanzado en inclusión financiera, persiste una gran brecha en el conocimiento de los usuarios. El verdadero riesgo de este desconocimiento es quedar completamente desprotegidos ante cualquier emergencia. Sin bases claras sobre presupuesto y deuda, lo que dificulta a las personas lograr construir un ahorro real que mejore su calidad de vida”, señaló Rodolfo Diaz, vicepresidente de innovación y mercadeo de Banco W.

Rodolfo Diaz, vicepresidente de innovación y mercadeo de Banco W. Foto: Banco W

Entre los factores que explican esta brecha se encuentran la escasa formación financiera desde edades tempranas, la poca conversación sobre el manejo del dinero dentro de los hogares, la informalidad laboral, la brecha digital y la desconfianza que aún existe frente al sistema financiero. Como consecuencia, muchas personas acceden a productos como cuentas de ahorro, créditos o billeteras digitales sin conocer completamente su funcionamiento ni las responsabilidades que implican.

Frente a este escenario, Banco W destacó la necesidad de fortalecer las estrategias de educación financiera dirigidas a diferentes grupos de la población. En alianza con la Fundación WWB Colombia, la entidad asegura haber impactado a más de 500.000 personas en todo el país mediante programas diseñados para jóvenes, emprendedores, empresarios y habitantes de zonas rurales, con contenidos enfocados en presupuesto, ahorro, crédito responsable, finanzas digitales y aseguramiento.

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Estas iniciativas incluyen programas como Yarú, Manejo Exitoso del Dinero, Finanzas para la Equidad, una estrategia digital de contenidos y el videojuego educativo Cash: El Resurgir de los Imperios, desarrollado para acercar conceptos financieros a distintos públicos mediante herramientas prácticas.

En cuanto a esto, Cristhian Millán, gerente de mercadeo de Banco W, manifestó que “queremos que las personas puedan relacionarse mejor con el dinero y con el sistema financiero, entendiendo cómo organizar sus ingresos, usar un crédito de manera responsable, ahorrar y tomar decisiones que les permitan avanzar en sus metas. Ese conocimiento puede hacer una diferencia real en la estabilidad de los hogares y en la calidad de vida de las personas”.

Cristhian Millán, gerente de mercadeo de Banco W. Foto: Banco W

Como resultado de este trabajo, la Superintendencia Financiera otorgó a Banco W el Sello de Educación Financiera Nivel II, en la categoría Gestión de Capacidades. El reconocimiento distingue a las entidades que desarrollan programas permanentes de formación con altos estándares de calidad y orientados a fortalecer las capacidades financieras de diferentes públicos.

“Nos sentimos muy orgullosos de alcanzar esta certificación que avala la calidad y pertinencia de nuestro portal de educación financiera ‘W Contigo’. Conocemos la importancia de empoderar a las personas a través del conocimiento financiero; esto nos permite establecer relaciones sólidas y fomentar el uso constante y responsable de nuestros productos y servicios, contribuyendo al crecimiento de nuestros clientes”, agregó Diaz.