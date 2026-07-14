¿Cómo conservar las ganancias que dejó el Mundial? IBERO plantea tres estrategias

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026, dejó al país fuera de las canchas, pero a su vez generó nuevas miradas a los tableros financieros del comercio local. De acuerdo con datos de Solunión, el mundial movería cerca de 60.000 millones por partido, impactando a más de 450 mil tiendas de barrio.

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Por otro lado, según investigaciones económicas de Bancolombia, el mundial genera una variación en el comercio minorista que alcanzó el 9,8% en el 2018 y el 22% en el 2022. Para Mauricio Sabogal, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Corporación Universitaria Iberoamericana (IBERO), con el fin del mundial para el país, comienza una " vuelta a la normalidad" en la demanda.

Sobre esto, el decano añadió que “La eliminación cambia la velocidad del gasto. Un Mundial no cambia la estructura productiva de un país, pero la salida de la Selección podría influir en el desempeño de las MiPymes y el comercio informal, que tienden a ser más vulnerables en sus indicadores. Este fenómeno de mayor facturación fue temporal, sin embargo la economía viene creciendo a ritmos moderados, por lo cual las empresas deben asumir lo sucedido como un pico de facturación transitorio”.

Según investigaciones económicas de Bancolombia, el mundial genera una variación en el comercio minorista que alcanzó el 9,8% en el 2018 y el 22% en el 2022. Foto: Getty Images

Para Sabogal, el momento de la eliminación es el ideal para que los empresarios colombianos pongan en marcha las conversaciones sobre la transformación de los aprendizajes logísticos, de producto, marketing y ventas de estas semanas en eficiencias de gestión que perduren.

En este contexto, la Facultad de Ciencias Empresariales de la IBERO presentó tres recomendaciones para que las MiPymes aprovechen los ingresos adicionales obtenidos durante el Mundial y los conviertan en una herramienta para fortalecer su desempeño en el segundo semestre del año.

La primera recomendación es administrar con prudencia los ingresos adicionales obtenidos durante el Mundial. En lugar de destinarlos de inmediato a gastos o considerarlos ganancias disponibles, el experto sugiere conservar parte de esos recursos como una reserva que permita enfrentar posibles dificultades de liquidez y una eventual reducción del consumo en los próximos meses.

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Como segunda medida, se sugiere frenar la compra de productos o insumos relacionados exclusivamente con la temporada mundialista y enfocarse en reducir el inventario restante. Para ello, propone implementar estrategias comerciales como promociones, descuentos o ventas combinadas que permitan liberar existencias sin afectar significativamente la rentabilidad ni comprometer el capital de trabajo.

Finalmente, el decano señala que el principal legado del Mundial no debe limitarse al incremento temporal en las ventas. En su opinión, las Mipymes deberían aprovechar la experiencia adquirida durante el torneo (en aspectos como logística, atención al cliente, mercadeo y gestión de la demanda) para incorporar esas mejoras a su operación diaria y convertirlas en una ventaja competitiva sostenible.