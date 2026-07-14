Gremios energéticos reaccionan al nombramiento de la nueva ministra de Minas y Energía del Gobierno De La Espriella

En la noche del pasado lunes, 13 de julio, el equipo del presidente electo Abelardo De La Espriella anunció, a través de sus redes sociales, la designación de quien sería su ministra de Minas y Energía. La información apunta a que sería María Nohemí Arboleda, quien asumiría el cargo a partir del 7 de agosto.

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La designación de la nueva ministra fue vista con buenos ojos, dada la experiencia que ha tenido en el sector privado y también su conocimiento en el sistema eléctrico nacional. Este nombramiento se produce en un momento álgido para el sector energético, que enfrenta un duro desafío por cuenta de la llegada de un posible apagón.

María Nohemí Arboleda fue anunciada como futura ministra de Minas y Energía del gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, con posesión prevista para el 7 de agosto. Foto: Foto: Captura de pantalla

Es importante detallar que la profesional es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una maestría y una especialización en Ingeniería de Transmisión y Distribución Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana.

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Han sido varios los gremios del sector que han reaccionado al nombramiento. Entre ellos reaccionó la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, en voz de su presidente Natalia Gutiérrez, quien felicitó a Arboleda por el nombramiento y también aseguró que asume esta cartera en un momento decisivo para el país, en el que es urgente adoptar medidas que fortalezcan la seguridad energética, brinden confianza para la inversión y garanticen un suministro de energía confiable, suficiente y competitivo para los hogares, las empresas y el desarrollo de Colombia.

La ingeniera electricista cuenta con amplia experiencia en el sector energético y es reconocida por su conocimiento del sistema eléctrico nacional. Foto: Getty Images

“Desde Acolgen reiteramos nuestra total disposición para trabajar de manera conjunta, con diálogo técnico y constructivo, aportando conocimiento y experiencia para avanzar en soluciones que respondan a los desafíos del sector y del país”, precisó.

De otro lado, la Federación Colombiana del Carbón se pronunció dándole la bienvenida a la nueva ministra. “Le expresamos toda la disposición del sector de los carbones colombianos para trabajar de manera conjunta por el desarrollo del país”, indicó.

Gremios como Acolgen, la Federación Colombiana del Carbón y Acipet expresaron su respaldo y disposición para trabajar con la nueva ministra. Foto: Getty Images

Por su parte, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines también se pronunció asegurando que su trayectoria profesional, conocimiento y experiencia en el sector representan una valiosa oportunidad para liderar una agenda que fortalezca el desarrollo energético del país.