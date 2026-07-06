Entra en operación Puerta de Oro, el parque solar más grande de Colombia

Colombia puso en operación comercial el Parque Solar Puerta de Oro, ubicado entre los municipios de Guaduas y Chaguaní, en Cundinamarca, un proyecto que comenzará a aportar 360 megavatios pico (MWp) al Sistema Interconectado Nacional y que se convierte en el parque solar de mayor capacidad instalado en el país.

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El proyecto, desarrollado por Patria Investments, inicia su fase comercial con el objetivo de fortalecer la oferta de generación eléctrica y aumentar la confiabilidad del sistema, especialmente ante escenarios de alta demanda o fenómenos climáticos que puedan afectar la producción de energía.

El proyecto busca beneficiar a miles de personas. Foto: Cortesía

“Lo más importante es que hoy entramos en operación comercial, lo que aporta mayor tranquilidad al sistema energético colombiano, especialmente frente a escenarios como la llegada del fenómeno de El Niño”, afirmó Luis Alberto Páez, CEO de la división de Energía de Patria Investments en Colombia.

Añadió que la compañía está “cumpliendo de manera anticipada los compromisos adquiridos en las subastas de 2024 y en la reconfiguración de 2025”, lo que, según explicó, “fortalece la confiabilidad del sistema eléctrico nacional”.

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De acuerdo con la información suministrada por la empresa, el parque cuenta con más de 511.000 módulos fotovoltaicos y tendrá la capacidad de abastecer de energía a más de 450.000 hogares colombianos. Asimismo, representará cerca del 5 % de la meta nacional de incorporación de fuentes renovables y contribuirá a disminuir las emisiones de dióxido de carbono.

El proyecto también deja resultados en materia de empleo e inversión regional. Durante su construcción generó más de 1.100 puestos de trabajo, de los cuales el 95 % fueron ocupados por mano de obra local.

Además, se estima que aportará alrededor de 35.000 millones de pesos anuales en regalías para los municipios de la zona, junto con inversiones en educación, acceso al agua e infraestructura comunitaria.

Actualmente, el país cuenta con miles de proyectos solares. Foto: Getty Images

Para conectar la energía producida al Sistema Interconectado Nacional, fue construida una línea de transmisión de 23 kilómetros a 230 kilovoltios, que incluye el cruce del río Magdalena mediante torres de más de 110 metros de altura, una de las principales obras de ingeniería asociadas al proyecto.

Antes de su entrada en operación comercial, Puerta de Oro recibió el premio Excelencia Energética, otorgado por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), luego de ser seleccionado entre 104 iniciativas presentadas por 15 países.