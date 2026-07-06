Bancolombia modificará sus horarios de atención por el compromiso de la Selección Colombia; horas confirmadas

Bancolombia anunció un cambio temporal en el horario de atención de sus oficinas físicas con motivo del partido que disputará la Selección Colombia frente a Suiza por los octavos de final.

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La medida aplicará en 562 sucursales del país, que atenderán al público en jornada continua desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde.

De acuerdo con la entidad financiera, una vez finalice ese horario, las oficinas permanecerán cerradas durante el resto de la jornada para permitir que sus colaboradores puedan seguir el encuentro de la selección nacional.

La decisión busca facilitar que más de 12.500 empleados de las oficinas de Bancolombia se sumen a la expectativa que genera el compromiso deportivo y acompañen al equipo colombiano durante uno de los partidos más importantes del torneo.

Colombia vs, Suiza Foto: Colprensa / Redes sociales

Con este ajuste, el banco invitó a sus clientes a programar con anticipación los trámites que requieran atención presencial y acudir a las sucursales dentro del horario establecido para evitar contratiempos.

Asimismo, recordó que buena parte de sus servicios financieros continúan disponibles a través de sus canales digitales, como la aplicación móvil, la sucursal virtual, los cajeros automáticos y los corresponsales bancarios.

La entidad destacó que la medida también representa un reconocimiento al entusiasmo que despierta el fútbol entre sus colaboradores y busca promover espacios de integración alrededor de un acontecimiento deportivo que concentra la atención del país.

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Aunque las oficinas cerrarán más temprano de lo habitual, Bancolombia aseguró que sus plataformas digitales seguirán funcionando con normalidad, por lo que los usuarios podrán realizar consultas, transferencias, pagos y otras operaciones electrónicas sin interrupciones.

Los clientes que tengan citas o diligencias presenciales previstas para ese día deberán tener en cuenta el horario especial de atención, que irá hasta las 2:30 p. m. en las 562 sucursales incluidas en la medida a nivel nacional.