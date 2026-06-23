Comprar vivienda en Colombia es una de las apuestas que tienen millones de colombianos, con el fin de construir patrimonio, proteger su dinero frente a la inflación y ganar una valorización constante a largo plazo. Esto dado que históricamente, las bienes raíces en Colombia históricamente aumentan su valor por encima de la inflación, especialmente en zonas de alto desarrollo urbano y con nuevos proyectos de infraestructura.

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Pese a ello, la tarea se ha complicado en los últimos años, debido a las altas tasas de interés, la inflación que encarece los materiales, la situación fiscal y los cambios en la política de subsidios gubernamentales. Esto ha provocado que millones opten por desistir de la compra y ha impulsado que la mayoría de los colombianos prefiera arrendarla.

Bancolombia publicó nuevas opciones de vivienda con inmuebles desde $36 millones. Conozca cuáles son y cómo acceder a la oferta. Foto: Getty Images

En medio de este panorama, muchos buscan distintas alternativas para lograr adquirir una vivienda con tasas de interés favorables o con cuotas cómodas. Recientemente, Bancolombia publicó nuevas opciones de vivienda en su portal Tu360Inmobiliario, en donde tienen varias opciones de casas, apartamentos, lotes, entre otros inmuebles a la venta.

Son cerca de 7.000 las opciones disponibles y hay algunos que se ofrecen a precios desde los 40.000.000 de pesos, que son altamente atractivos para los compradores.

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Esta plataforma permite consultar los datos de las viviendas, compararlas y hasta contactar a las constructoras o dueños del inmueble, para obtener más información o concertar una cita.

¿Está buscando casa, apartamento o lote? Estas son algunas de las opciones que ofrece Bancolombia en su plataforma inmobiliaria. Foto: Getty Images

Aquí le mostramos cuáles son algunas de las mejores opciones para adquirir vivienda:

Casa en venta en Barranquilla, Ciudad Jardín - precio: $990.000.000COP - 4 habitaciones, 5 baños, 341 m2

Apartamento en venta en Medellín, El Poblado - precio: $920.000.000 - 3 habitaciones, 3 baños, 91 m2.

Casa en venta en Sopetrán, Antioquia - precio: $2.500.000.00 - 3 habitación - 3 baños - 91 m2.

Lote en venta en Carmen de Apicalá, Tolima - precio: $36.000.000 - Área 74 m2

Es importante que tenga en cuenta que en el aplicativo puede obtener los datos del propietario o encargado de la vivienda, también puede revisar opciones de financiación y gastos asociados.