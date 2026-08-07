A pocas horas de dejar el Gobierno, Petro declaró el 42 % del territorio colombiano como reserva intocable para minería y petróleo

Hace algunas horas, el presidente Petro tomó una de sus últimas decisiones como mandatario de los colombianos, decisión que fue celebrada por muchos ambientalistas. Esto porque, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se publicó la Resolución 0961 de 2026 que declara la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables del Bioma Amazónico en un territorio que representa el 42 % del área continental del país.

“La cuenta de cobro es al Gobierno que está saliendo, porque no se entregó ninguna licencia de exploración de gas”

Esto significa que poco menos de la mitad del territorio colombiano fue protegido del otorgamiento de nuevas concesiones mineras, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, la expedición de nuevas licencias, permisos o autorizaciones ambientales para este tipo de actividades dentro del territorio que comprende el Bioma Amazónico.

La medida suspende el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y nuevas licencias ambientales para estas actividades en el Bioma Amazónico. Foto: Guillermo Torres

La declaratoria permite que Colombia fortalezca la protección de más del 80 % de la cobertura boscosa del Bioma Amazónico, aplicando los principios de precaución y prevención frente a actividades que puedan generar impactos acumulativos sobre este ecosistema.

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“Durante décadas, la Amazonía se entendió como un frente extractivo y de expansión de los modos de producción capitalista, transformando de esta manera los bienes comunes de las comunidades étnicas y rurales en mercancía. Colombia es el primero de los ocho países amazónicos que decide reconocerla como lo que realmente es, una infraestructura natural que es indispensable para el agua, para la estabilidad climática, para la protección de la biodiversidad y para la pervivencia cultural de los pueblos”, comentó la ministra (e) Irene Vélez Torres.

La ministra encargada Irene Vélez aseguró que Colombia es el primer país amazónico en reconocer la Amazonía como una infraestructura natural clave para el agua, el clima, la biodiversidad y la pervivencia cultural. Foto: Guillermo Torres

El objetivo de la decisión es que se pueda evitar que la Amazonía alcance un punto crítico de no retorno, que es un escenario en el que se podría perder progresivamente su capacidad de generación y desencadenar procesos irreversibles de degradación.

Es importante tener en cuenta que el Bioma Amazónico colombiano representa cerca del 7 % de la Amazonía y se extiende por 10 departamentos. Comprende en su totalidad los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés, y parcialmente Meta, Vichada, Cauca y Nariño.