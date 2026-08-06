El Gobierno nacional aprobó el Conpes 4210, la primera Política Nacional del Hidrógeno, que establece metas hasta 2030 para desarrollar esta industria, fortalecer la reindustrialización y reducir las emisiones de carbono.

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Conpes 4210 fija la hoja de ruta

Colombia cuenta oficialmente con una política de Estado para desarrollar la economía del hidrógeno.

El Gobierno nacional aprobó el documento Conpes 4210, una hoja de ruta que busca convertir al país en un actor competitivo en la producción y uso de hidrógeno de bajas emisiones.

Con esto se busca impulsar inversiones cercanas a los 1.600 millones de dólares y acelerar la descarbonización de sectores estratégicos de la economía.

La decisión, anunciada este 6 de agosto de 2026 por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), representa uno de los avances más importantes en materia de transición energética durante los últimos años.

Así, se establecen objetivos concretos para el desarrollo de una nueva industria que permitirá diversificar la matriz energética, fortalecer la reindustrialización y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Con la aprobación del Conpes 4210, Colombia pasa a tener una Política Nacional del Hidrógeno con carácter de política pública de largo plazo.

Está diseñada para orientar las acciones del Estado hasta el año 2030 y sentar las bases del crecimiento de este mercado durante las próximas décadas.

La estrategia también pretende abrir nuevas oportunidades económicas mediante la creación de cadenas de valor asociadas al hidrógeno de bajas emisiones y sus derivados.

Con la aprobación del CONPES 4210, el Gobierno nacional estableció la hoja de ruta para impulsar el desarrollo del hidrógeno de bajas emisiones, atraer inversiones y avanzar en la transición energética y la descarbonización de sectores estratégicos del país. Foto: Boletín de prensa Conpes

Todo esto para consolidar un entorno que incentive la llegada de inversionistas nacionales e internacionales.

Uno de los aspectos más relevantes de esta política es que articula 59 acciones de política pública que serán ejecutadas por 27 entidades del Gobierno nacional.

El propósito es coordinar esfuerzos para superar las principales barreras que actualmente enfrenta el desarrollo del hidrógeno en Colombia.

Entre ellas se encuentran la infraestructura, el acceso a financiamiento, el marco regulatorio, la reducción de costos de producción y el fortalecimiento institucional.

El Gobierno estima que la implementación de esta política permitirá movilizar inversiones cercanas a los 1.600 millones de dólares en proyectos relacionados tanto con la producción como con la demanda de hidrógeno de bajas emisiones.

La Política Nacional del Hidrógeno busca acelerar la sustitución progresiva de combustibles fósiles en sectores de difícil electrificación, especialmente aquellos que requieren grandes cantidades de energía térmica o combustibles especializados.

Entre los sectores priorizados se encuentran la industria pesada, el transporte de carga, la aviación, el transporte marítimo, el transporte fluvial y ferroviario, actividades que actualmente representan una parte importante de las emisiones nacionales de carbono.

El documento plantea promover el uso de fertilizantes verdes elaborados a partir de hidrógeno de bajas emisiones, con el objetivo de disminuir la huella ambiental del sector agrícola.

De esta manera se fortalece la seguridad alimentaria mediante procesos industriales más sostenibles.

La estrategia también contempla aumentar la eficiencia energética del país y diversificar las fuentes de energía disponibles para responder a las futuras necesidades de crecimiento económico.

Colombia consolida su apuesta por el hidrógeno como motor de la transición energética y la reindustrialización.



El gobierno del presidente @petrogustavo aprobó la Política Nacional de Hidrógeno, una hoja de ruta que orientará el desarrollo de este sector estratégico hasta 2031… pic.twitter.com/hhfRb7G5ka — Minenergía (@MinEnergiaCo) August 5, 2026

Metas para impulsar inversiones y producción hasta 2030

Entre los principales objetivos establecidos en el CONPES 4210 se encuentran:

Atraer cerca de USD 1.600 millones en inversiones para proyectos de producción y consumo de hidrógeno de bajas emisiones.

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