Un bus de servicio turístico se volcó en la madrugada de este domingo, 20 de septiembre, en la vía Panamericana, en Nariño.

El accidente dejó cuatro personas muertas, entre ellas dos menores de edad, y al menos 20 heridos, según el reporte preliminar de las autoridades.

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Grave accidente en la vía Panamericana

El siniestro ocurrió cerca de las 4:00 de la mañana en el sector El Placer, jurisdicción del municipio de Tangua, Nariño, en el kilómetro 49+500 de la vía que comunica a Pasto con Ipiales.

El vehículo pertenecía a la empresa Turismo Andino, tenía placas XXA-927 y transportaba 39 pasajeros. El grupo había salido de Pasto durante la noche del sábado 19 de septiembre con destino a Ecuador.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Seccional de Tránsito y Transporte de Nariño, el automotor sufrió un volcamiento mientras avanzaba por este corredor vial.

Tres de las víctimas murieron en el lugar del accidente. Entre ellas se encontraban dos menores de edad. Una cuarta persona fue trasladada a un centro asistencial de Pasto, donde posteriormente falleció.

El accidente también dejó al menos 20 personas heridas. Los pasajeros afectados fueron auxiliados por los organismos de emergencia y trasladados a diferentes centros asistenciales de Pasto.

Entre los centros médicos que recibieron pacientes se encuentran el Centro Médico Valle de Atriz y la Clínica Traumédical, según el reporte de Infobae.

Las autoridades mantienen la verificación del número definitivo de personas afectadas, debido a que los pasajeros fueron trasladados a diferentes instituciones de salud.

El vehículo terminó volcado en el sector El Placer, en Tangua, Nariño, cuando cubría la ruta entre Pasto y Ecuador. Foto: Bomberos Ipiales- API

Bomberos atendieron la emergencia

El Cuerpo de Bomberos de Ipiales acudió al lugar después de recibir una solicitud de apoyo de la concesión Unión Vial del Sur.

Según el organismo de socorro, sus equipos llegaron al sitio con unidades de rescate y ambulancia para apoyar la atención de los pasajeros y las labores posteriores al accidente.

El vocero de Bomberos explicó que uno de los cuerpos tuvo que ser recuperado después de ser expulsado hacia un barranco de aproximadamente tres metros.

La Policía de Carreteras quedó a cargo de las actuaciones correspondientes y de establecer las posibles causas del siniestro.

Las autoridades todavía no han establecido de manera oficial qué provocó el accidente.

Entre las hipótesis iniciales aparece una posible falla en el sistema de frenos, pero esta versión todavía debe ser establecida mediante la investigación correspondiente.

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Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las indagaciones para determinar las circunstancias exactas del siniestro.

La emergencia también generó restricciones en la movilidad. Mientras se adelantaban las labores de atención y retiro del vehículo, el tránsito por el sector quedó habilitado por un solo carril.

El balance de víctimas continúa siendo preliminar y podría cambiar mientras las autoridades terminan de consolidar la información sobre los pasajeros afectados.