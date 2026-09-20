La Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Villa de Leyva, la UNGRD y el Gobierno nacional desde sus distintas carteras trabajan para atender la emergencia que se generó en las últimas horas por los incendios forestales en Villa de Leyva, Boyacá.

🔴 Incendio forestal en Villa de Leyva: siga aquí el minuto a minuto de la emergencia registrada en el municipio

Según reportó el director de la UNGRD en Boyacá, José Ubaldo, hacia las 11 a. m. de este domingo, 20 de septiembre, hay 100 hectáreas afectadas por estos incendios. Hacía las 10:15 a. m. la Gobernación de Boyacá había informado de 70 hectáreas afectadas.

En el lugar ya se encuentran cuatro helicópteros atendiendo la emergencia. La Gobernación de Boyacá había dispuesto de dos aeronaves que según informaron hacia las 10 de la mañana de este domingo ya habían hecho 24 descargas con 27.000 litros de agua para controlar la situación. Una de las aeronaves que llegó a apoyar hace parte de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y otra de las Fuerzas Militares.

En tierra se encuentran 250 unidades de organismos de socorro de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, del Ejército, la Policía y Bomberos que están atendiendo la emergencia.

“La situación está desbordada pues dado que los fuertes vientos están generando mayor apertura como tal de las llamas, mayor espacio, mayor intervención y está imposibilitando y dificultando el acceso en el área de la emergencia”, alertó el director de la UNGRD en Boyacá.

Por la emergencia algunos hoteles han tenido que ser evacuados. En el caso del Hotel Duruelo sus huéspedes tuvieron que ser evacuados hacia las 9:30 a. m. de este domingo como medida preventiva y para concentrar los esfuerzos en mantener limpias las lineas cortafuego en todos los frentes. Según fuentes del lugar, las llamas están a pocos metros pero hasta el momento no hay alerta porque se pueda ver afectada la infraestructura.

Asimismo, hasta el lugar han llegado más de 200 voluntarios que están apoyando las labores de los Bomberos para controlar el fuego que se ha ido expandiendo en las últimas horas, según los reportes de las autoridades.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, aseguró que se tiene información relacionada a que el incendio habría sido provocado. “De acuerdo con información preliminar de la UNGRD, el incendio habría sido provocado; las autoridades competentes adelantan las verificaciones correspondientes”, dijo el ministro.

El funcionario del Gobierno nacional le agradeció a las personas que se encuentran en terreno atendiendo el incendio forestal entre bomberos, organismos de socorro, autoridade, entre otros equipos que trabajan de manera articulada para controlar el fuego.