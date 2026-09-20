Presidente De La Espriella entrega nuevo balance de seguridad: se rescataron 4 secuestrados y se capturaron 27 criminales

El presidente, Abelardo De La Espriella, destacó este domingo, 20 de septiembre, el trabajo que viene realizando la fuerza pública y entregó un nuevo balance de los resultados operacionales de las últimas 24 horas.

“La ofensiva no se detiene”: Abelardo De La Espriella reporta capturas e incautaciones en tres regiones y advierte a criminales

“En las últimas 24 horas, nuestra Fuerza Pública rescató a 4 secuestrados, recuperó a 4 menores reclutados por grupos narcoterroristas, capturó a 27 criminales y dio de baja a 2 bandidos, entre ellos alias Huevo, cabecilla de comisión”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

También se refirió a las más recientes incautaciones en medio de los operativos de la Fuerza Pública, entre las que destacó la retención de 23 armas, 33 proveedores y 1.435 municiones.

“Desde el 7 de agosto: 22.462 capturas, 93 toneladas de estupefacientes incautadas y 2.360 armas fuera de las calles. Cuando el Estado se decide contra los criminales, nunca pierde”, destacó De La Espriella.

La operación en la que se logró rescatar a 4 personas que se encontraban secuestradas se desarrolló en zona rural del municipio de Gómez Plata, en el departamento de Antioquia, hasta donde llegaron tropas de Gaula militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

Las víctimas, que se encontraban secuestradas desde el pasado jueves, estaban en poder de cinco hombres que harían parte de la comisión de seguridad de alias la Mona, de la Estructura 36, de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

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En medio de la operación se registró un combate que dejó como resultado la muerte de dos presuntos integrantes de esta estructura, entre ellos Stiven Martínez Rodríguez, alias Huevo, de 20 años de edad y quien tendría un historial de 5 años en la criminalidad.

También se registró la captura de un hombre conocido con el alias de Jaír o Sebastián, quien resultó herido durante la operación.

Se incautaron 5 fusiles, una pistola, 12 proveedores, 929 cartuchos de diferentes calibres, 3 radios de comunicación, 8 teléfonos celulares y material de intendencia.

Incautan 5 fusiles, una pistola, 12 proveedores, 929 cartuchos de diferentes calibres, 3 radios de comunicación, 8 teléfonos celulares y material de intendencia en operativo en Antioquia. Foto: Ejército

Según información de inteligencia militar, esta comisión estaría relacionada con diferentes acciones criminales que venían afectando a habitantes y sectores productivos del norte de Antioquia.

Con los dos presuntos integrantes muertos en desarrollo de operaciones militares durante esta acción, asciende a cuatro el número de integrantes de grupos criminales muertos en desarrollo de operaciones militares durante la última semana en el norte de Antioquia.